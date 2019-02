Ratingová agentúra Fitch zvýšila rating Maďarska na BBB

Agentúra poukázala na stabilný prílev priamych zahraničných investícií, ale najmä na výrazný pokles čistého externého dlhu Maďarska.

Londýn 25. februára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch Ratings zvýšila v týchto dňoch rating Maďarska z BBB- na BBB, čím sa krajina posunula vyššie nad špekulatívne pásmo. Teraz je nad ním o dva stupne. Fitch zároveň stanovila stabilný výhľad, čo znamená, že v najbližšom období by sa rating krajiny meniť nemal.



Agentúra poukázala na stabilný prílev priamych zahraničných investícií, ale najmä na výrazný pokles čistého externého dlhu Maďarska. Zatiaľ čo v rokoch 2013 - 2017 dosahoval v priemere 34,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2018 dosiahol podľa posledných odhadov približne 10,2 % HDP.



Rozhodnutie Fitch nasledovalo krátko po kroku konkurenčnej ratingovej agentúry Standard and Poor's. Tá zvýšila rating Maďarska 15. februára rovnako z BBB- na BBB.



Posledná z "veľkej trojky" ratingových agentúr Moody's by mala prehodnotiť rating Maďarska 3. mája. V súčasnosti uplatňuje voči Maďarsku rating na úrovni Baa3, čo je len jeden stupeň nad špekulatívnym pásmom.