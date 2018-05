Royal Bank of Scotland zatvorí 162 pobočiek a prepustí stovky ľudí

RBS vyhlásila, že prepúšťanie a zatváranie je nevyhnutné, pretože veľa pobočiek sa nachádza príliš blízko, niekedy nie sú vzdialené ani kilometer.

Londýn 1. mája (TASR) - Britská Royal Bank of Scotland (RBS) plánuje po revízii svojej siete pobočiek v Anglicku a vo Walese zrušiť 792 pracovných miest a zatvoriť 162 pobočiek. Uviedla to v utorok banka, ktorú musel v roku 2007 zachraňovať štát a dodnes v nej vlastní viac ako 70-% podiel.



RBS vyhlásila, že prepúšťanie a zatváranie je nevyhnutné, pretože veľa pobočiek sa nachádza príliš blízko, niekedy nie sú vzdialené ani kilometer. Okrem toho sa správanie klientov v uplynulých rokoch zmenilo a počet ich návštev v pobočkách klesá.



"Uvedomujeme si, že je to pre našich kolegov ťažká správa a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili tých, ktorých sa to týka. Zabezpečíme, aby sa povinné prepúšťanie udržalo na absolútnom minime," uviedla banka vo vyhlásení.



Najnovšie plány na prepúšťanie nasledujú po oznámení o zatvorení 259 pobočiek vlani v decembri, ktorého výsledkom je strata 680 pracovných miest. Podobné kroky avizovali aj ďalšie banky v Británii, vrátane najväčšieho hypotekárneho ústavu Lloyds Banking Group.



Obe banky zrušili od decembra minulého roka 3600 miest v snahe zredukovať náklady a zdigitalizovať svoje prevádzky vzhľadom na rastúcu popularitu firiem v oblasti finančných technológií a online a telefónneho bankovníctva.



Odborový zväz bankových zamestnancov Unite kritizoval plánované zatváranie pobočiek aj škrty, ktoré nasledujú po neúspešnom oddelení dcéry RBS, spoločnosti Williams & Glyn, v roku 2016.



Decembrové oznámenie RBS o zatváraní pobočiek vyvolalo ostrú kritiku aj zo strany aktivistov a zákonodarcov a prinútilo banku odložiť rušenie niektorých pobočiek v Škótsku.



Ku zatvoreniu prvých zo 109 pobočiek (z plánovaných 162) dôjde na konci júla a augusta 2018 a ďalších 53 pobočiek sa zavrie v novembri.