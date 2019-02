Chovanec: SR chce kompromis pre priemysel pri ekologických cieľoch EÚ

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR uviedol, že jedným z hlavných bodov ministerských rokovaní bola vízia a stratégia EÚ, ako do roku 2050 dosiahnuť takzvanú uhlíkovú neutralitu

Brusel 18. februára (TASR) - Slovensko patrí v EÚ medzi tie krajiny, ktoré chcú rozumný kompromis medzi dosiahnutím klimatických cieľov a zachovaním konkurencieschopnosti priemyslu. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec v rámci dvojdňového zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.



Chovanec v rozhovore pre TASR uviedol, že jedným z hlavných bodov ministerských rokovaní bola vízia a stratégia EÚ, ako do roku 2050 dosiahnuť takzvanú uhlíkovú neutralitu, čo znamená výrazné zníženie skleníkových plynov a väčší podiel výroby "čistej energie".



"Je dôležité, aby sa pri príprave tejto stratégie brali do úvahy aj iné, pragmatické dôvody, ktoré požaduje priemysel. Aby sa nestalo, že limity, ktoré budú nastavené, budú také prísne, že znížia konkurenciechopnosť firiem podnikajúcich na Slovensku," opísal situáciu Chovanec.



Dodal, že na Slovensku takmer 20 % percent priemyslu tvoria energeticky náročné odvetvia, a tie sú ekologickými víziami EÚ najviac postihnuté. Práve preto treba mať nástroje, ako ciele tejto ambicióznej stratégie zvládnuť, ako ich možno na úrovni vlády podporiť. "Je pravda, že všetci chceme žiť v zdravšom prostredí, ale nemôže to byť na úkor ostatných odvetví," skonštatoval Chovanec.



Podľa jeho slov je naozaj potrebná vyváženosť "rôznorodých záujmov", aby sa nestalo, že sa zavedú opatrenia, ktoré napríklad slovenské firmy znevýhodnia v porovnaní s inými krajinami. Už aj preto, že nie všetky krajiny sveta pristúpili ku klimatickej dohode OSN z Paríža, ktorá má riešiť tieto výzvy na globálnej úrovni, alebo nie všetky krajiny dodržiavajú prísne ekologické štandardy parížskej dohody, ktoré v podstate predražujú výrobu.



"Tým pádom tieto krajiny získavajú náskok na úkor firiem zo Slovenska," spresnil Chovanec. Slovensko sa podľa neho snaží dospieť ku kompromisu, keď je možné posúvať limity pre odbúravanie skleníkových plynov, ale nesmie to zaťažiť firmy tak, aby neboli schopné vyrábať. Dodal, že podobné problémy majú všetky vyspelé štáty, z našich susedov napríklad Česká republika. Rovnako aj Nemecko má "triezvy pohľad" na to, ako dosiahnuť ambiciózne klimatické ciele do roku 2050.



Spravodajca TASR Jaromír Novak