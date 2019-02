Realitné transakcie dosiahli vlani v SR úroveň 825,53 milióna eur

Celkovo dosiahli investície do komerčných nehnuteľností v Európe v uplynulom roku rekordnú výšku 312 miliárd eur.

Bratislava 24. februára (TASR) - Realitné transakcie dosiahli v roku 2018 na Slovensku úroveň 825,53 milióna eur, v aktuálnom roku by to mohla byť až jedna miliarda eur. Tento predpoklad uviedol riaditeľ pre investície v strednej a východnej Európe z poradenskej spoločnosti CBRE Anthony Selman.



Veľmi silným sektorom v realitnom biznise bol na Slovensku najmä retail, čiže nehnuteľnosti pre maloobchod, priblížil. Podľa spoločnosti sa realitným investíciám v strednej a východnej Európe darilo. "V roku 2018 dosiahli rekordný objem vo výške 12,6 miliardy eur a viac ako 20 miliárd eur, ak rátame aj Rakúsko a Rusko," tvrdí Selman s tým, že sú to najvyššie čísla od rekordného roka 2007, ktorý bol vlani dokonca prekonaný. Zároveň očakáva podobné úrovne investícií aj v tomto roku.



Celkovo dosiahli investície do komerčných nehnuteľností v Európe v uplynulom roku rekordnú výšku 312 miliárd eur. Medzi krajiny, do ktorých smerovali rekordné hodnoty investícií v realitnom biznise, patrili vlani Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko. Vysoké hodnoty dosiahli investície v Nemecku. V roku 2018 tam bolo do komerčných nehnuteľností preinvestovaných 77 miliárd eur, čo je oproti roku 2017 nárast o 5,9 %, uzatvára poradenská spoločnosť CBRE.