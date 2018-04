Realitných investorov v Nemecku láka viac Berlín ako Frankfurt

Z Berlína sa stala liaheň start-upov, ktorá pritiahla záujem investorov.

Berlín 7. apríla (TASR) - Realitných investorov v Nemecku viac ako bankári z Londýna lákajú IT špecialisti. Aj opravenú a zmodernizovanú industriálnu budovu neďaleko bývalého Berlínskeho múru obsadili technici, ktorí ťukajú do klávesníc svojich notebookov.



Takzvanú Továreň pomerne rýchlo zaplnili zamestnanci Uber Technologies, platformy SoundCloud a softvérovej firmy Zendesk. IT firmy súperia o kancelárske priestory s byrokratmi a lobistami v Berlíne, kde prenajímatelia takýchto priestorov problémy s neobsadenými kanceláriami nepoznajú. Berlín v tomto smere prekonal Frankfurt nad Mohanom a je "najhorúcejším" realitným trhom v krajine.



Vlani investori vložili do komerčných nehnuteľností v Berlíne oveľa viac peňazí ako kdekoľvek inde v Nemecku. Hlavné mesto tak predbehlo finančné centrum vo Frankfurte nad Mohanom. Nárast dopytu spôsobil, že kúpna cena kancelárskych priestorov v Berlíne sa v uplynulých piatich rokoch takmer strojnásobila až na 5200 eur za štvorcový meter (m2). Berlín si tak upevnil svoju pozíciu a z mesta plného opustených budov sa stal jedným z najžiadanejších miest Európy.



"Prílev mladých ľudí pomohol zmeniť imidž mesta," povedal Helge Scheunemann, šéf výskumu v spoločnosti Jones Lang LaSalle. Z Berlína sa stala "liaheň start-upov", ktorá pritiahla záujem investorov.



Singapurský štátny investičný fond je posledným z radu investorov, ktorý sa rozhodol zamerať sa na trh s komerčnými nehnuteľnosťami v Berlíne. Spoločnosť GIC Pte vytvorila partnerstvo s miestnou firmou Caleus Capital Investors. Tá sa špecializuje na nákup nehnuteľností, ktoré potrebujú obnoviť. Medzi jej projekty patrí TechnoCampus Berlin, ktorý zmenil staré priemyselné budovy na moderné kancelárske priestory.



"Pre nás je Berlín najatraktívnejším trhom s nehnuteľnosťami v Nemecku," povedal Massimo Massih, riadiaci partner spoločnosti Caleus.



Výška investícií do kancelárií v Berlíne a ďalších komerčných nehnuteľností vzrástla vlani o 46 % na takmer 8 miliárd eur, podľa údajov spoločnosti BNP Paribas Real Estate. Na porovnanie, vo Frankfurte nad Mohanom zaznamenal 12-% nárast investícií na 7,5 miliardy eur, aj to najmä v súvislosti s prípravami na príchod londýnskych bankárov po brexite.



Nárast cien nehnuteľností v Berlíne využil aj vydavateľský dom Axel Springer. Nemecký gigant, ktorý postavil svoje výškové sídlo priamo pri Berlínskom múre na začiatku 60. rokov minulého storočia, predal vlani dve nehnuteľnosti za dokopy 755 miliónov eur. Spoločnosť, ktorá sa zmenila z vydavateľa novín na digitálny mediálny konglomerát, sa plánuje presťahovať do nového sídla po jeho dokončení v decembri 2019.



V dôsledku prílevu nových pracovníkov sa miera voľných pracovných miest v Berlíne znížila len na 2 % v minulom roku z 5 % v roku 2013. To pomohlo zvýšiť nájomné v sledovanom období v priemere na 19,20 eur/m2 z 12,30 eur/m2.



Expanzia technologických firiem v Berlíne neprejavuje žiadne známky oslabovania. A hoci ceny za kancelárie rastú, Nemecko je stále relatívne atraktívne v porovnaní s ostatnými vyhľadávanými "adresami" vo svete, pripomenul Scheunemann.