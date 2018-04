V Bratislave klesá záujem o kúpu nových bytov, ceny však stále rastú

Ku koncu prvého štvrťroka je v Bratislave na základe prvých dát k dispozícii 3138 voľných bytov.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Dopyt po bytoch v Bratislave klesá už od konca minulého roka. Ceny však stále rastú, aj keď pomalšie. Cena medzikvartálne vzrástla o 1,3 % za štvorcový meter (m2). Vyplýva to z aktuálnej analýzy realitnej spoločnosti Lexxus a Hypocentra finančné služby.



Celkovo 1041 bytov v Bratislave si ľudia kúpili od januára do marca tohto roka. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom teda ide o 15-% pokles. Dôvodom straty záujmu kupujúcich o byty sú podľa realitnej spoločnosti sprísnené podmienky na získanie hypotekárneho úveru. Najviac bytov sa pritom predalo v druhom bratislavskom okrese (280) a najmenej v prvom (146).



"Podľa našich prvých údajov priemerná cena voľných bytov v Bratislave dosiahla ku koncu prvého kvartálu 2018 hodnotu 2163 eur bez DPH za m2. Ide tak o nové pokrízové maximum. Medzikvartálne sa cena zvýšila o 28 eur, respektíve o 1,3 %. V medziročnom porovnaní sme zaznamenali nárast v cene vo výške 12,1 %," priblížil Peter Ondrovič z realitnej kancelárie Lexxus.



V prvom okrese sa podľa neho cena za m2 pohybuje na úrovni 2793 eur bez DPH. Jednu z najvyšších priemerných cien voľných bytov však má aj tretí okres, konkrétne 2213 eur bez DPH za m2. V priemere sa byty predávali za 1978 eur bez DPH za m2 a medzikvartálne sa tak cena predaných bytov zvýšila o 18 eur, teda o 0,9 %. Podobne ako u voľných bytov ide podľa realitnej kancelárie o pokrízové maximum.



Ku koncu prvého štvrťroka je v Bratislave na základe prvých dát k dispozícii 3138 voľných bytov. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom tak ide o viac ako 14-% pokles. Byty ponúka celkovo 105 projektov, čo je oproti minulému štvrťroku nezmenený stav. Na trh prišlo v prvom kvartáli 2018 sedem noviniek a ponuka bytov sa tým rozšírila o 436 jednotiek. Z dôvodu vypredania svojej ponuky ukončilo predaj päť projektov.



Zmenou v ponuke je pokles nových bytov o takmer 33 % a v reálnych číslach to predstavuje 517 bytov. Na základe údajov realitnej spoločnosti je v hlavnom meste SR v ponuke viac rozostavaných bytov ako voľných dokončených, pričom rozostavané byty tvoria v celkovom objeme voľných bytov až 87,7 %.