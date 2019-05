RegioJet plánuje nasadiť na trať Bratislava-Komárno poschodové vozne

Nasadenie dvojposchodových vozňoch na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno sa plánuje od pondelka 2. septembra.

Bratislava 21. mája (TASR) – Na trase medzi Bratislavou a Komárnom by od septembra na vybraných vlakových spojoch mali jazdiť poschodové vozne. Spoločnosť RegioJet, ktorá zabezpečuje dopravu na tejto trase, tak zvýši prepravnú kapacitu najvyťaženejších spojov jazdiacich v rannej a popoludňajšej špičke.



Ako informoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj, nasadenie dvojposchodových vozňoch na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno sa plánuje od pondelka 2. septembra. Prepravnú kapacitu majú zvýšiť dve súpravy zostavené z poschodových vozňov. "Poschodové vozne budú nasadené na ranný vlak 4308 s odchodom z Dunajskej Stredy do Bratislavy vo všedné dni o 6.15 h. Vďaka ich nasadeniu sa navýši kapacita na sedenie o ďalších 100 miest. Podobne sa to bude týkať aj ďalších spojov, na ktoré budú súpravy nasadené," priblížila Ivana Kašická, riaditeľka vlakovej a autobusovej dopravy RegioJet.



Nasadeniu dvojposchodových vozňov podľa hovorcu spoločnosti predchádza pomerne náročný proces ich schválenia pre prevádzku na sieti Železníc Slovenskej republiky. Ide totiž o úplne nový typ vozidiel, ktoré doteraz na Slovensku nejazdili. Prevádzka týchto vozidiel znamená tiež schválenie nového typu motorových lokomotív pre prevádzku na Slovensku. Ako uviedol Ondrůj, schvaľovací proces aktuálne prebieha. Realizuje ho ako nezávislá autorita Dopravný úrad SR.



"Vozidlá boli doteraz prevádzkované nemeckými dráhami DB Regio a konštrukčne ide o vozidlá, ktoré sú dnes využívané na spojoch Regional Express prevádzkovaných DB Regio v prímestskej a medzimestskej doprave kľúčových centier v Spolkovej republike Nemecko," dodal hovorca.



Nasadenie poschodových vozňov nadväzuje na prvú fázu posilnenia kapacít vlakov, ktoré súkromný dopravca spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR realizoval od 18. februára. Na vybrané spoje na trase medzi Bratislavou a Komárnom bola vtedy nasadená klasická súprava zostavená z rýchlikových vozňov RegioJet. Uvoľnená kapacita tak podľa spoločnosti mohla byť využitá na posilnenie iných spojov denne o viac ako 600 miest.



Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati Bratislava - Komárno takmer zdvojnásobil. Vlaky súkromného dopravcu prepravili za prvé tri mesiace roka 1,27 milióna cestujúcich, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 87 % viac. Situáciu na trati komplikuje fakt, že ide o jednokoľajnú trať, kde treba zabezpečiť priepustnosť všetkých už existujúcich vlakových súprav.



"Vítame, že ministerstvo dopravy sa za súčasného vedenia systematicky zaoberá navyšovaním prepravných kapacít vlakov na trase Bratislava – Komárno. Dovtedy, než dôjde k zvýšeniu priepustnosti trate do Komárna, je nasadenie poschodových vozňov jediná možnosť, ako ďalej navyšovať kapacitu spojov, ktoré už dnes v špičke jazdia v 20-minútových intervaloch. Trať Bratislava – Komárno je najvyťaženejšia jednokoľajná trať na Slovensku a len vlani tu cestovalo 3,6 milióna cestujúcich – čo je medziročne o milión cestujúcich viac," opísala Kašická.