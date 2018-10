Rekreačné poukazy budú pre ľudí, ktorí sú zamestnaní aspoň 24 mesiacov

Predmetom rokovania hospodárskeho výboru parlamentu bola aj vládna novela zákona o verejnom obstarávaní.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Rekreačné poukazy budú povinné pre firmy s 50 a viac zamestnancami a mali by na ne mať nárok zamestnanci, ktorí sú u takéhoto zamestnávateľa v pracovnom pomere aspoň 24 mesiacov. Uviedol to po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS) Radovan Baláž k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o podpore cestovného ruchu.



"Pozmeňujúci návrh, ktorý bol dnes predložený na hospodársky výbor, mení dve zásadné veci. Tá prvá je povinnosť pre zamestnávateľov. Táto povinnosť sa bude vzťahovať na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov. Pre ostatných zamestnávateľov so 49 zamestnancami (a menej) bude možnosť (poskytnúť rekreačný poukaz) dobrovoľná. To je prvá zásadná zmena," povedal poslanec NR SR za koaličnú SNS.



Druhou zásadnou zmenou, ktorú prináša predstavený pozmeňovací návrh v zákone súvisiacom s poskytovaním rekreačného poukazu je podľa Baláža predĺženie doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa z 12 na 24 mesiacov, kedy bude môcť požiadať svojho zamestnávateľa o benefit poskytnutia rekreačného poukazu. "V prvom rade chceme podporovať domáci cestovný ruch, preto je benefit stanovený len na ubytovanie na Slovensku," dodal Baláž.



Predmetom rokovania hospodárskeho výboru parlamentu bola aj vládna novela zákona o verejnom obstarávaní, novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR o podpore malého a stredného podnikania, vládny návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET), vládny návrh novely zákona o Národnom jadrovom fonde (NJF), novela Občianskeho zákonníka či vládny návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov.