Remišová: Zákon o hazarde prináša prospech prevádzkovateľom, nie ľuďom

Bratislava 18. októbra (TASR) - Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) navrhuje, aby bola novela zákona o hazardných hrách vrátená rezortu financií na dopracovanie. Vyčíta jej, že neexistuje štúdia dosahu hazardu na obyvateľstvo, čo považuje za absolútne lajdáctvo.



"Zákon prináša v prvom rade prospech prevádzkovateľom hazardu, táto privatizácia prinesie len zisk veľkým finančným skupinám, ale nie ľuďom. Sociálne a spoločenské náklady zaplatíme my všetci z našich daní a doplatia na to tí najchudobnejší a najzraniteľnejší," vyhlásila Remišová.



Je presvedčená, že regulácia smerom k internetovému hazardu by sa mala zvyšovať, nie uvoľňovať. Ďalším škodlivým návrhom v tomto zákone je vytvorenie nového úradu. Rezort financií navrhuje, aby jeho výhradnou kompetenciou bola regulácia v oblasti hazardných hier. "Vždy, keď chce vláda niekam niekoho upratať, tak sa vytvorí nový úrad. My to považuje za zbytočné rozrastanie byrokracie," poznamenala Remišová s tým, že na čele úradu by mal byť súčasný štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc. Podľa nej tiež nie je dobré, aby sa obciam odobrala možnosť výkonu dozoru a orgány kontroly aby sa zužovali. Upozornila tiež na to, že tento úrad bude štedro financovaný z výnosu z hazardu. "Vytváranie ďalších teplých miest pre politických nominantov zásadne odmietame," doplnila Remišová. Nedomyslené je podľa nej aj zabezpečenie nezávislosti úradu. "V súčasnosti si ministerstvo nedalo ani tú námahu, aby zabezpečilo nezávislosť aspoň generálneho riaditeľa. Absolútne nie je kontrola konfliktu záujmov," upozornila Remišová. Existuje tak veľké riziko ovládnutia úradu lobistickými skupinami.



Zákon podľa nej nezlepšuje ani postavenie a právomoci obcí. "Vládna koalícia sa na jednej strane oháňa záujmami ľudí a prináša sociálne balíčky, no na druhej strane ide zvýšiť zisky súkromným firmám a finančným skupinám na úkor najohrozenejších skupín obyvateľstva," tvrdí Remišová.



Poslankyňa vyčíslila, že ľudia na Slovensku dajú na hazard 3,78 miliardy eur ročne. "To je dvakrát viac ako dávajú ľudia na oblečenie či obuv. Hráči vlani prehrali 834 miliónov eur. Z toho je zjavné, o aký obrovský objem peňazí ide a tu ideme len tak zrazu sprivatizovať štátny monopol a ideme ho dať pravdepodobne skupine Penta," tvrdí Remišová.