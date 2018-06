Republiková únia zamestnávateľov hodnotí zavedenie eura pozitívne

Kritici podľa Hoštáka tvrdia, že Slovensko vstupom do eurozóny stratilo relatívnu autonómiu v menovej politike.

Bratislava 16. júna (TASR) - Zavedenie eura zamestnávatelia hodnotia ako jednoznačne pozitívny krok. Uviedol to pre TASR Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).



"Podstatná časť firiem, vrátane exportérov, už pred zavedením eura viedli účty v európskej mene a obchodné transakcie sa realizovali v eurách. Zavedením eura firmám tak odpadli napríklad transakčné náklady a náklady spojené s hedžovaním dohodnutých cien," priblížil.



Kritici podľa Hoštáka tvrdia, že Slovensko vstupom do eurozóny stratilo relatívnu autonómiu v menovej politike. "Tu je však potrebné uviesť, že aj tá bola dlho predtým koordinovaná (ovplyvňovaná) menovou politikou ECB. Euro nám závidia aj českí zamestnávatelia, čo je iba potvrdením dôležitosti jeho zavedenia pre podnikateľské prostredie," zdôraznil.



"Stanovený konverzný kurz 30,1260 slovenských korún (SKK) za euro však bol z nášho pohľadu stanovený príliš nízko a prax ukázala, že v danom období nepriaznivo vplýval na konkurencieschopnosť našich firiem. Rovnako nás vyrušovali neodôvodnené snahy o reguláciu tvorby cien na trhu. S odstupom času vstup do eurozóny hodnotíme pozitívne," dodal tajomník RÚZ.