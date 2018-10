Rezort diplomacie má mať v roku 2019 k dispozícii vyše 136 mil. eur

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 ide o nárast o vyše 17 miliónov eur.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR by malo mať v roku 2019 k dispozícii takmer 136,5 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 ide o nárast o vyše 17 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Zmena sa týka najmä výdavkov na tovary a služby, ktoré vzrastú o 51,4 milióna eur. Ministerstvo financií ju vysvetľuje najmä zahrnutím výdavkov na predsedníctva Slovenska vo viacerých medzinárodných organizáciách. Slovensko bude v roku 2019 predsedať Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



O takmer 71,4 milióna eur porastú aj osobné výdavky. "Dôvodom rastu je premietnutie valorizácie platov zamestnancov z roku 2018 do nasledujúcich rokov a zvýšenie platov zamestnancov v zahraničí," vysvetlilo MF. Napriek tomu, že táto zmena je v absolútnych číslach vyššia ako pri tovaroch a službách, osobné výdavky porastú o 5,56 percenta, kým výdavky na tovary a služby o 32,6 percenta.



V rámci kapitálových výdavkov MF očakáva výdavky vo výške 3,5 milióna eur, medziročne sa nemenia. Plánujú sa použiť najmä na rekonštrukciu budovy zastupiteľského úradu v Londýne, rekonštrukciu bytového objektu v Londýne, nákup dopravných prostriedkov a na nákup kancelárskych strojov.



Do rozpočtu rezortu diplomacie sú zahrnuté aj výdavky na dotácie v pôsobnosti MZVaEZ SR poskytované tretiemu sektoru. V roku 2019 je na výskum, odborno-vzdelávacie podujatia a vydávanie periodík v oblasti zahraničnej politiky vyčlenených 119.000 eur. Rozvojová pomoc by mala vzrásť o 0,16 percenta, navrhnutých je na ňu 7,23 milióna eur. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude mať k dispozícii 1,69 milióna eur.