Rezort dopravy chce upraviť podmienky aj pre inštruktorov autoškoly

Bratislava 19. augusta (TASR) – Minimálny vek inštruktora autoškoly by sa mal zrušiť. Zaviesť sa má inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o autoškolách, ktorou by sa mala v stredu (21. 8.) zaoberať vláda.



"Cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov, zvýšenie kvality odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov, ako i zabezpečenie kontrolnej činnosti výkonu vodičských kurzov," konštatuje rezort dopravy v predkladacej správe.



Návrh zákona reaguje aj na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl. Tie súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly a s požiadavkami na technickú základňu autoškoly. Novelou by sa mala zrušiť miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu.



Úpravou by malo na základe novely prejsť aj obmedzenie na výkon zodpovedného zástupcu v autoškole. Ten nesmie byť zodpovedným zástupcom v inej autoškole, avšak môže byť inštruktorom, ak ide o autoškoly prevádzkované tou istou osobou. "Činnosť autoškoly možno zabezpečovať aj inštruktormi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k autoškole, alebo inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť, čo priaznivo ovplyvní situáciu na trhu inštruktorov, ktorých je nedostatok," podotýka rezort dopravy. Ustanoviť sa má aj možnosť pre prevádzkovateľa autoškoly zriadiť jej prevádzku s obmedzením na miesto v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly.



Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora raz za päť rokov sa podľa rezortu dopravy dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce vo vzťahu k zvyšovaniu odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora. "Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby inštruktori absolvovali kurzy povinne priebežne počas výkonu činnosti inštruktora, a nielen z dôvodu potreby predĺženia platnosti inštruktorského preukazu," uvádza sa v dôvodovej správe. Doškoľovacie kurzy by sa mali vykonávať v dvojročných intervaloch bez skúšky.



Upraviť sa majú aj podmienky na udelenie a predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. MDV chce zaviesť inštitút skúšobného komisára. Platnosť inštruktorského preukazu by mala byť s prihliadnutím na novozavedené povinnosti absolvovania kurzov inštruktorov desať rokov.



Podmienka dosiahnutia 25 rokov na udelenie oprávnenia inštruktora by sa zároveň mala vypustiť. "Nie je rozhodujúci vek inštruktora, ale najmä jeho schopnosti vykonávať vodičské kurzy, ktoré sa preukazujú úspešným vykonaním inštruktorskej skúšky, ako aj zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou," približuje MDV s tým, že by súčasne mala byť aj podmienka najmenej trojročnej držby príslušného vodičského oprávnenia.



V súvislosti s poznatkami o nekalej činnosti niektorých prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov sa zároveň v návrhu podrobne vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru. Presnejšie sa vymedzujú aj skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania. Ako prostriedok na vymoženie práva na výkon dozoru sa má zaviesť inštitút poriadkovej pokuty.