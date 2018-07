Rezort dopravy chce vypísať súťaž na prevádzku vlakov do Komárna

Úsek medzi Bratislavou a Komárnom je dlhý 100 kilometrov. Spoločnosť RegioJet na ňom vypravuje vlaky od roku 2012, súťaž o prevádzkovateľa na tejto trati však nebola.

Bratislava 4. júla (TASR) - Ďalšou železničnou traťou, na ktorú by chcelo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypísať súťaž, je úsek medzi Bratislavou a Komárnom. Na trati momentálne vypravuje vlaky súkromný dopravca RegioJet, zmluva mu však v roku 2020 končí. Zámer vyhlásiť súťaž musí rezort oznámiť rok dopredu. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.



"Záleží nám na tom, aby celý proces prebehol bez zbytočných chýb a aby súťaž priniesla predovšetkým výhody ako dostatok kapacity a prilákala do vlakov ďalších cestujúcich," konštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Rezort dopravy vydal oznámenie o zámere vypísať súťaž na túto trať v Úradnom vestníku Európskej únie. Ide o podmienku zverejnenia rok pred samotným konaním súťaže.



Oznámenie o zámere vypísať súťaž už ministerstvo dopravy vydalo aj na trať zo Žiliny po Rajec, a tiež na úsek z Košíc po Moldavu nad Bodvou. "Ministerstvo dopravy chce transparentnou verejnou súťažou umožniť, aby sa o prevádzkovanie vybraných železničných tratí mohlo uchádzať široké spektrum dopravcov, teda malých aj veľkých," opísala Ducká. V súlade s európskou legislatívou a podmienkami EÚ by sa podľa jej slov mohli začať oznámené trate súťažiť už v roku 2019.



Čo sa týka úseku medzi Bratislavou a Komárnom, je dlhý 100 kilometrov (km). Spoločnosť RegioJet na ňom vypravuje vlaky od roku 2012, súťaž o túto trať však neprebehla.



Úsek je podľa ministerstva denne veľmi vyťažený. "V súčasnosti medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou premávajú vlaky v hodinových intervaloch, v špičkových časoch sú intervaly skrátené na 30 minút," vyčíslila Ducká. Z Komárna do Bratislavy je podľa jej slov nastavený dvojhodinový interval, ktorý je v špičke zahustený na jednu hodinu. "Technické možnosti križovania a samotnej priepustnosti tejto jednokoľajnej trate však nepovoľujú možnosť vedenia hustejšieho sledu vlakov," dodala.



Ministerstvo podľa hovorkyne podniká viacero krokov na zlepšovanie súčasného stavu v súvislosti so zvyšovaním kapacity vlakov. "V budúcnosti sa preto uvažuje aj o možnosti prípadného zdvojkoľajnenia. K investičným zámerom zároveň patrí pridanie ďalších zastávok či modernizácia zabezpečovacích zariadení z bezpečnostných dôvodov," vysvetlila Ducká.