Rezort dopravy: Nájomné byty treba zabezpečiť tam, kde je zamestnanie

Bratislava 13. mája (TASR) - Nájomné byty by mali obstarávať najmä obce a mestá, v ktorých sú možnosti zamestnania, ale nie je dostatok cenovo dostupných bytov. Samosprávy majú okrem výhodného úveru možnosť získať aj dotáciu, čo vo výsledku zabezpečí, že nájomné je nižšie a vedia ho zaplatiť aj domácnosti s menším príjmom, čo je napríklad v prípade zamestnancov v poľnohospodárstve. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v reakcii na stanovisko Klubu 500 k novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý posunul parlament minulý týždeň do druhého čítania.



Klub je združením vlastníkov a spoluvlastníkov spoločností s viac ako 500 zamestnancami. „Je preto potrebné, aby zamestnávatelia komunikovali s príslušnou samosprávou a využili tak výhodné možnosti, ktoré už dnes na Slovensku existujú," dodalo ministerstvo.



Vzhľadom na uvedené dôvody môže podľa rezortu právnická osoba obstarať nájomné byty v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach, alebo v obci, kde sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo v obci, na území ktorej je prevádzka žiadateľa minimálne s 500 zamestnancami. "Zákon pritom neupravuje konkrétnu lokalizáciu v rámci územia obce, respektíve mesta, tá by mala byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou daného územia," uvádza ministerstvo.



Zákon nepripúšťa, konštatuje MDV SR, aby podporené nájomné byty právnická osoba, ktorá vlastní nájomné byty, ich prenajala inej právnickej osobe - zamestnávateľovi, ktorá bude následne byty poskytovať do podnájmu svojim zamestnancom. "Týmto postupom by nebolo možné uplatňovať vo vzťahu k zamestnancom ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme bytov a podnájomný vzťah by bolo možné ukončiť z dôvodu ukončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa, aj keď zamestnanec - podnájomník si riadne plní všetky záväzky," upozorňuje rezort. Zákon ale nevylučuje, že právnická osoba, vlastník nájomných bytov, bude mať dohodu so zamestnávateľmi o prenájme bytov pre jeho zamestnancov. Z legislatívneho hľadiska však nie je možné v špeciálnom zákone riešiť zmluvné vzťahy, ktoré sú predmetom obchodného a občianskeho zákonníka, pripomína MDV SR.



Podľa rezortu novela rieši dva vecné okruhy. Prvým sú zvýhodnené podmienky už existujúcej možnosti úveru na štandardné nájomné byty pre právnickú osobu, teda aj zamestnávateľov. Pri druhom je to nový účel, obstaranie ubytovacieho domu, teda ubytovania pre pracovníkov, ktorí sa nechcú sťahovať za prácou z miesta svojho bydliska aj s celou rodinou. Ministerstvo takto reaguje na akceptovateľné požiadavky zamestnávateľov a Klubu 500 pri príprave novely zákona.



Zamestnancom chýba často motivácia ostať žiť a pracovať v regiónoch, tvrdí Klub 500. Riešením by podľa neho boli štandardné nájomné byty, ktoré by zamestnávatelia mohli budovať a poskytovať zamestnancom a ich rodinám. Novela zákona o ŠFRB neuvádza takéto byty, ale ubytovne s bunkami. Jednou z výhrad Klubu 500 je tiež, že zákon v súčasnosti neobsahuje možnosť, aby bol úver poskytnutý spoločnosti zabezpečujúcej výstavbu nájomného bývania, ktorá ho potom prenajme výlučne zamestnávateľovi, pričom zamestnávateľ ubytuje svojich zamestnancov s využitím podnájomníckeho vzťahu.