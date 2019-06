Rezort dopravy: OĽaNO ignoruje úpravu podmienok pre nájomné byty

Podľa rezortu sa ďalej zvyšuje priemerná podlahová plocha obstarávaných nájomných bytov zo 60 m2 na 70 m2, žiadateľ bude mať povinnosť prenajať 80 % z obstarávaných nájomných bytov fyzickým osobám.

Bratislava 26. júna (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO ignoruje podstatnú časť zmeny zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorá upravuje práve limity a podmienky poskytovania výhodných úverov na výstavbu nájomných bytov tak, aby boli pre žiadateľov, samosprávy aj súkromné podnikateľské subjekty ešte atraktívnejšie. Pre TASR to v stredu uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v reakcii na tvrdenia predstaviteľov hnutia o novele zákona o fonde.



Napríklad ruší limit nákladov na obstaranie nájomných bytov. Stanovuje len maximálnu výšku úveru najviac vo výške 1200 eur za meter štvorcový (m2) podlahovej plochy bytu, na byt je možné poskytnúť úver do 95 % z obstarávacej ceny bytu maximálne 96.000 eur na byt. Úver je poskytovaný s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a lehotou splatnosti do 40 rokov, uvádza ministerstvo.



Podľa rezortu sa ďalej zvyšuje priemerná podlahová plocha obstarávaných nájomných bytov zo 60 m2 na 70 m2, žiadateľ bude mať povinnosť prenajať 80 % z obstarávaných nájomných bytov fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 5-násobku životného minima. "Podľa údajov Štatistického úradu SR túto hranicu spĺňa až 95 % domácností na Slovensku, napríklad pre domácnosť s dvoma dospelými a dvoma deťmi ide o čistý mesačný príjem do 2676,75 eura, v prípade dvoch dospelých s jedným dieťaťom je to v čistom 2208,70 eura mesačne," konštatuje MDV SR.



MDV SR informovalo, že úvery na výstavbu tzv. ubytovacích domov boli zavedené po diskusiách s najväčšími podnikateľskými subjektmi združenými napríklad v Klube 500 a sú reakciou na nedostatok pracovnej sily. "Ubytovacie domy budú určené aj pre domácich zamestnancov, ktorí sa nemôžu alebo nechcú odsťahovať za prácou," uviedol rezort s tým, že takto chce prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v oblastiach Slovenska, kde je stále vyššia nezamestnanosť bez toho, aby museli ľudia natrvalo odísť z miesta trvalého pobytu.



Poslanec opozičného OĽaNO Eduard Heger v stredu povedal, že vláda namiesto toho, aby naštartovala nájomné bývanie, ide z peňazí fondu podporovať výstavbu robotníckych ubytovní pre pracovníkov z tzv. tretích krajín. Expert hnutia na ekonomiku Peter Kremský uviedol, že v novele je zavedená špeciálna kategória pre kúpu a výstavbu ubytovní a to ubytovací dom. Vládna koalícia by mala podľa neho nastaviť podmienky tak, aby nájomné byty neboli len pre ľudí s nízkymi príjmami pod hranicou priemernej mzdy. Zamestnávateľské organizácie pritom nechcú stavať ubytovne ale nájomné byty pre rodiny.