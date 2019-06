Rezort dopravy: Podomácky vyrobené traktory budú mať nové označenie

Dôležité je, že nová značka bude platiť desať rokov, farmári nebudú musieť obnovovať platnosť každé tri roky ako doteraz.

Bratislava 5. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravilo nové pravidlá pre poľnohospodárske vozidlá. Ako priblížila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, platiť by mali od novembra. Novela zákona zavedie nové označenie "F", teda farmársku značku. Tá bude určená pre podomácky vyrobené traktory a staršie traktory vyrobené do 30. júna 2009.



Po novom bude môcť poľnohospodárska technika jazdiť aj na cestách prvej a druhej triedy pri presune za prácami na poli. Značka "F" má nahradiť doterajšie označenie, ktoré poľnohospodári poznali ako značku "C".



"Dôležité je, že nová značka bude platiť desať rokov, farmári nebudú musieť obnovovať platnosť každé tri roky ako doteraz. Zároveň však budú musieť takéto traktory a ďalšie samohybné stroje spĺňať základné bezpečnostné kritériá tak, aby sa mohli presúvať po cestách prvej a druhej triedy, keď pôjdu na pole," skonštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Základnými technickými požiadavkami je funkčné osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla, spájacie zariadenia a zvláštne výstražné oranžové svetlo. Farmár si podľa rezortu dopravy pri udeľovaní značky "F" bude musieť určiť rozsah obhospodarovaného územia tak, ako to bolo doteraz.