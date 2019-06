Rezort dopravy propaguje zateplenie domov s nízkou potrebou energie

MDV SR sa tiež zúčastňuje na podujatí Dni energie a ekológie, v rámci ktorého ide priamo do ulíc Banskej Bystrice, Žiliny a Bratislavy a ľuďom vysvetľuje, ako získať dotácie a ušetriť na energiách.

Bratislava 18. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR využíva na propagáciu dotácií na zateplenie rodinných domov aj nového príspevku na domy s takmer nulovou potrebou energie všetky komunikačné kanály tak, aby nedošlo k zvýšeniu rozpočtu. Rezort tak reaguje na kritiku organizácie Budovy pre budúcnosť. Tá tvrdí, že znalosť programu na podporu zatepľovania rodinných domov je nízka.



Organizácia sa odvoláva na prieskum agentúry Focus z novembra 2018, z ktorého vyplynulo, že 2 % opýtaných respondentov spontánne pozná tento program.



„To by totiž znamenalo zníženie objemu financií určených priamo na dotácie. Cieľom je, aby čo najviac peňazí z kapitoly mohli použiť občania. O vyhlásení výzvy preto informujeme na internetovej stránke ministerstva, na stránke zatepluj.sk, prostredníctvom mediálneho servisu a tiež na každoročnom veľtrhu CONECO,“ informoval v utorok odbor komunikácie rezortu.



MDV SR sa tiež zúčastňuje na podujatí Dni energie a ekológie, v rámci ktorého ide priamo do ulíc Banskej Bystrice, Žiliny a Bratislavy a ľuďom vysvetľuje, ako získať dotácie a ušetriť na energiách. „Dotačný systém zatepľovania funguje u nás od roku 2016, v pondelok (17.6.) bolo spustené podávanie žiadostí v ďalšom kole. Od 8.00 h do 14.00 h prišlo vyše 60 žiadostí,“ spresnil odbor komunikácie.



„Na potrebu riadnej propagácie programu upozorňujeme ministerstvo od roku 2016 a aj počas rokovaní v tomto roku. Je poľutovaniahodné, že ministerstvo za tri roky nedokázalo zorganizovať propagačnú kampaň. Jej náklady pritom odhadujeme na desiatky tisíc eur a na príspevky je vyčlenených 30 miliónov,“ uviedla riaditeľka organizácie Kateřina Chajdiaková.



Program má podľa organizácie veľký potenciál a môže pomôcť reálne až tisícke domácností namiesto stovke, tak ako je tomu dnes. „Od roku 2016 sa do programu zapojilo len niečo viacej ako 400 záujemcov. Keďže je vyčlenených 30 miliónov eur, tak by sa mohlo reálne zapojiť takmer 3,5 tisíc vlastníkov rodinných domov. Z prieskumu aj vyplynulo, že 23 % vlastníkov rodinných domov rekonštrukciu neplánuje, i keď by to bolo potrebné, pretože nemajú dostatok finančných prostriedkov,“ konštatuje organizácia.