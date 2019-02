Rezort dopravy: Tento rok pribudnú nové cesty a vlaky z eurofondov

Na letné mesiace je plánovaná dostavba diaľničného úseku pri Žiline D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Úsek je naviazaný na diaľničný privádzač Žilina, ktorý je tiež vo výstavbe.

Bratislava 4. februára (TASR) – V tomto roku sa na Slovensku rozbehnú viaceré veľké eurofondové projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Pribudnúť majú zároveň nové vlaky a zmodernizované cesty z eurofondov. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká. Rezort tak chce nadviazať na rok 2018, kedy podpísal zmluvy na dopravné projekty za takmer 1,5 miliardy eur.



Na letné mesiace je plánovaná dostavba 11,3 kilometra dlhého diaľničného úseku pri Žiline, D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Úsek je naviazaný na diaľničný privádzač Žilina, ktorý je tiež vo výstavbe, a bude sprístupnený až po jeho dokončení. Nová diaľnica má byť dokončená aj na východe Slovenska. "V decembri má byť odovzdaný úsek D1 Budimír – Bidovce, ktorý spolu s budúcim úsekom R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany vytvoria juhovýchodný obchvat mesta Košice," doplnila Ducká s tým, že všetky úseky sú financované s príspevkom z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).



Okrem diaľnic budú eurofondy použité aj pri dostavbe cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami, ktorú by podľa rezortu dopravy mali vodiči začať naplno využívať na prelome apríla a mája. Na tento rok je plánované aj dokončenie modernizácie 32 mostov v Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.



"V prvom polroku 2019 budú vyhlásené súťaže na druhú etapu obchvatu Brezna, obchvatu mesta Šaľa a modernizáciu viacerých ciest prvej triedy v banskobystrickom, košickom a prešovskom regióne," priblížila hovorkyňa. Začať by sa malo aj s ďalšou modernizáciou mostov v Trnavskom a Nitrianskom kraji.



Zároveň má medzi Zvolenom a Vrútkami v máji začať jazdiť nový dieselový vlak. "Je to prvý z 21 vlakov, ktoré budú postupne nasadzované v priebehu dvoch rokov na trate od Vrútok cez Banskú Bystricu, do Zvolena, Brezna aj Prievidze," uviedla Ducká.



Míľniky čakajú aj Bratislavu. V marci bude ukončená štúdia realizovateľnosti dopravného uzla Bratislava, ktorá by mala navrhnúť optimálne riešenia modernizácie železničnej dopravy na území mesta až po hranicu z Maďarskom a Rakúskom. V lete by sa tiež mala podpísať zmluva a začať s modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi. V tomto roku bude podľa MDV odštartovaná aj výstavba záchytných parkovísk Pezinok a Ivanka pri Dunaji. Opodstatnenosť zavedenia pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi obcami pozdĺž rieky Dunaj do Bratislavy, Dunajbus, zasa preverí štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má byť dokončená vo februári.



OPII splnil v roku 2018 záväzky voči Európskej komisii už na rok 2019 v oblasti čerpania eurofondov. Pridelené financie na slovenské dopravné projekty tak podľa MDV neprepadnú. Celkové čerpanie OPII dosiahlo úroveň viac ako 1,2 miliardy eur, čo je približne 30 % všetkých prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2023.



Len v roku 2018 sa podľa rezortu dopravy podpísali eurofondové zmluvy za 1,47 miliardy eur. "Máme nadpriemerne dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska," skonštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Financie na ne by chcel získať aj z prípadnej realokácie z operačných programov, ktoré pridelené eurofondy nestihnú vyčerpať. Ku koncu minulého roka bolo v OPII zazmluvnených celkovo 105 projektov v hodnote takmer 2,6 miliardy eur.