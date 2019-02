Rezort financií chce pripraviť varianty výdavkových stropov

Výdavkové stropy by sa stali hlavným operatívnym nástrojom vlády na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Bratislava 21. februára (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR do konca tohto volebné obdobia chce pripraviť varianty návrhov stanovenia výdavkových limitov. Vychádzať majú z existujúcich európskych, ako aj národných rozpočtových pravidiel a budú rozpracované do detailnej podoby, aby bolo možné simulovať ich fungovanie, ako aj potrebné inštitucionálne zmeny. Rezort financií o tom informoval po workshope, ktorý zorganizoval v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.



Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia tak domácich, ako aj zahraničných inštitúcií, či už z MF SR, Národnej banky Slovenska, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj z Európskej komisie, Medzinárodného menového fondu a Ministerstva financií Českej republiky. Diskusia k výberu najvhodnejšej alternatívy výdavkových stropov sa má uskutočniť v priebehu nového volebného obdobia. Na základe simulácie bude nadchádzajúca vláda môcť rozhodnúť o najlepšej alternatíve pre slovenskú rozpočtovú prax a upraviť legislatívu. "Diskusia slúži na budovanie konsenzu odbornej verejnosti k najvhodnejšej alternatíve výdavkových stropov pre Slovensko. Aj na jej základe bude na reálnych dátach prebiehať testovanie variantov tohto nástroja. Pre schválenie konečnej legislatívnej podoby je nevyhnutná zhoda naprieč politickým spektrom," uviedol v stanovisku pre médiá minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).



Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií predstavili štúdiu s technickým návrhom tohto nástroja v podmienkach Slovenska. Výdavkové stropy by sa stali hlavným operatívnym nástrojom vlády na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Vláda by získala väčšiu kontrolu nad výsledkom hospodárenia celej verejnej správy. Vyššia záväznosť rozpočtovania a náročnosť strednodobého plánovania výdavkov si bude vyžadovať aj nástroje na riadenie neistoty v podobe rezervy a únikových klauzúl.