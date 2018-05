Rezort financií: O návrhu budúceho rozpočtu EÚ sa bude ešte diskutovať

Oproti schválenému rozpočtu na roky 2014-2020, ktorého objem dosahuje 1,09 bilióna eur, budúcoročný rozpočet počíta s miernym navýšením zdrojov.

Bratislava 4. mája (TASR) - Konečná podoba rozpočtu Európskej únie (EÚ) sa bude ešte upravovať. Ministerstvo financií (MF) SR chce počkať na jeho definitívnu verziu. Európska komisia (EK) navrhla budúci sedemročný rozpočet EÚ vo výške takmer 1,14 bilióna eur, čo predstavuje 1,11 % celkového ekonomického výkonu 27 štátov EÚ po odchode Británie.



Oproti schválenému rozpočtu na roky 2014-2020, ktorého objem dosahuje 1,09 bilióna eur, budúcoročný rozpočet počíta s miernym navýšením zdrojov. "Návrh EK predstavuje len vstup do diskusie. Predložený viacročný rozpočet musia jednomyseľne schváliť členské štáty Európskej únie so súhlasom Európskeho parlamentu. Jeho konečná podoba sa teda od súčasného návrhu môže líšiť," priblížil pre TASR tlačový odbor MF SR. Ministerstvo sa preto zatiaľ nevyjadrilo k jednotlivým oblastiam, ktoré by mali byť z rozpočtu prioritne financované.



Novinkou v budúcom rozpočte je mechanizmus, ktorým EÚ penalizuje členské štáty porušujúce zásady právneho štátu. V rámci tohto mechanizmu sa prepojí dodržiavanie spomínaných zásad s peniazmi z EÚ. To znamená, že v prípade ich nedodržiavania sa štátom unijné fondy zmrazia. Aj keď návrh platí pre všetky krajiny, v súčasnosti sa týka najmä Poľska a Maďarska, ktoré sú práve v otázke dodržiavania zásad právneho štátu s Bruselom v sporoch.