Rezort financií pripravuje novelu zákona o DPH

Bratislava 5. augusta (TASR) - Rezort financií pripravuje novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Upraviť sa má zdaňovanie pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Ministerstvo uviedlo, že novelou zákona o DPH dôjde k zadefinovaniu predaja tovaru na diaľku, a to tak v rámci Európskej únie (EÚ), ako aj dovážaného z tretích území alebo tretích krajín. Taktiež dôjde k zmene pravidiel pre určenie miesta dodania takého tovaru. "Miestom dodania tovaru predávaného na diaľku bude v súlade s novonavrhovanými pravidlami v zásade ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí," vysvetlilo ministerstvo v predbežnej informácii.



Novelou zákona dôjde aj k rozšíreniu dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane. Taktiež dôjde k vypusteniu oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. "Bolo identifikované, že toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ," doplnilo MF SR.



Zefektívniť sa má aj postup pri správe dane a zvýšiť sa má dobrovoľnosť plnenia daňových povinností, pokiaľ ide o predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín, nepodliehajúceho spotrebnej dani. Zavedie sa nová dobrovoľná osobitná úprava, prostredníctvom ktorej si budú dotknuté zdaniteľné osoby môcť plniť povinnosti týkajúce sa podávania daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte, tzv. členskom štáte identifikácie.



V súčasnosti platné pravidlá upravujúce zásielkový predaj podľa ministerstva do značnej miery nereflektujú zásadu zdanenia v mieste spotreby, keďže miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto štátu presiahne úroveň stanovenú smernicou o DPH, alebo si tento členský štát zvolí dodávateľ pred tým, ako hodnota jeho dodávok doň dosiahne stanovenú hodnotu. Uplatňovanie súčasných pravidiel pre zásielkový predaj je tak podľa ministerstva administratívne náročné a nákladné.



Medzirezortné pripomienkové konanie k samotnej novele by malo odštartovať až v marci budúceho roka.