Rezort hospodárstva chce ďalšiu podporu elektromobility

Vláda v stredu na svojej schôdzi prerokuje novelu zákona o dotáciách, ktorá do zákona dostáva nové možnosti podpory elektromobilov.

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) chce ďalšiu podporu elektromobility, ale aktuálne žiadnu novú vlnu tzv. šrotovného nepripravuje. Informoval o tom tlačový odbor rezortu hospodárstva.



Vláda v stredu na svojej schôdzi prerokuje novelu zákona o dotáciách, ktorá do zákona dostáva nové možnosti podpory elektromobilov. Novela zákona o dotáciách predstavuje podľa MH SR výlučne zákonný rámec, ktorý umožní poskytovanie dotácií. Prioritný zámer ministerstva hospodárstva je v budúcnosti podporiť nákup elektromobilov.



Samotná novela však podľa rezortu hospodárstva neznamená žiaden konkrétny dotačný program, vrátane podmienok alebo spôsobu podpory. Ten určia až budúce výzvy. Návrh novely zohľadňuje aj v marci vládou schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v SR.



Ministerstvo hospodárstva už v minulosti avizovalo, že pripravuje novú vlnu podpory nákupu elektromobilov. Jej podmienky majú byť podobné ako v úspešnom programe v rokoch 2016 až 2018, keď podporil 831 žiadateľov o dotáciu na nákup elektromobilov, z ktorých bolo 514 vozidiel s výhradne elektrickým pohonom. Vyhlási ju pravdepodobne v poslednom štvrťroku tohto roka.



Novela zákona o dotáciách vytvára podľa MH SR možnosť pre poskytnutie podpory aj vozidlám s iným s alternatívnym palivom, a to nielen elektromobilom, ale aj vozidlám na skvapalnený plyn (LPG) a stlačený plyn (CNG). Definuje sa aj široký okruh kategórií vozidiel, na ktoré by sa v budúcnosti mohli uplatňovať dotácie po zohľadnení aktuálnych trendov a potrieb z hľadiska priemyslu, rozvoja dopravy, ako aj ochrane životného prostredia.



Novela podľa rezortu hospodárstva hovorí aj o možnosti získať dotáciu na vozidlo v prípade vyradenia staršieho auta z evidencie – opatrenie známe v minulosti aj ako tzv. šrotovné. Vtedy by mohla dotácia dosiahnuť až 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla.



Ministerstvo hospodárstva však zdôrazňuje, že aktuálne žiadnu novú vlnu šrotovného nepripravuje. Na druhú stranu však po zmene zákona bude môcť štát v prípade potreby operatívne reagovať na aktuálny ekonomický vývoj a krízovú situáciu. Rezort si len zodpovedne otvára cestu pre možnosť v budúcnosti podporiť priemysel opatrením, ktoré má environmentálny rozmer.