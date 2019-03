Rezort hospodárstva: Nákup nízkoemisných vozidiel možno podporovať

Akčný plán podľa rezortu hospodárstva obsahuje 15 opatrení.

Bratislava 12. marca (TASR) - Motiváciu k nákupu nízkoemisných vozidiel možno podporovať výhodami. Vyplýva to z predkladacej správy k materiálu "Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR" z dielne Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktorou by sa v stredu (13. 3.) mal zaoberať vládny kabinet.



"Súčasná motivácia k nákupu vozidiel môže byť bez podstatných pomocných nákladov podporovaná výhodami, ako je napríklad odlíšiteľné označenie vozidiel, možnosť používania jazdných pruhov vyhradených pre verejnú dopravu, či povolenie vstupu do nízkoemisných zón, alebo využívanie parkovísk určených pre užšiu skupinu užívateľov," priblížil rezort hospodárstva.



Akčný plán podľa rezortu hospodárstva obsahuje 15 opatrení, ktoré majú charakter priamej podpory používania vysokoekologických nízkoemisných vozidiel a možnosti finančného mechanizmu na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry, ako aj charakter motivačnej podpory.



Cieľom materiálu je podľa MH SR prostredníctvom navrhnutých opatrení zabezpečiť, aby spotrebitelia vnímali nízkoemisnú mobilitu ako bezproblémovú, a to s aspektom zrýchlenia zavádzania príslušnej infraštruktúry. Opatrenia reflektujú na ciele vyplývajúce zo strategických dokumentov vypracovaných Ministerstvom hospodárstva SR. Sú nimi materiál "Stratégia rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo SR" a materiál "Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami".



Akčný plán takisto podľa MH SR nadväzuje na závery a odporúčania skupiny na vysokej úrovni GEAR 2030 z 18. októbra 2017, ako aj na strategický dokument Európskej komisie (EK) "Európa v pohybe" a prijaté balíky čistej mobility (tzv. Clean mobility package), ktoré sa týkajú viacerých legislatívnych návrhov. EK sa v 2. balíku zameriava predovšetkým na čistú mobilitu a zároveň hodnotí, že úroveň ambícií národných politických stratégií vyplývajúcich z eurosmernice o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá je nepostačujúca.



Pri príprave materiálu spolupracovalo MH SR s vecne príslušnými rezortmi a orgánmi štátnej správy a s pracovnou skupinou, zloženou aj zo zástupcov distribučných sietí a Zväzu automobilového priemyslu SR.