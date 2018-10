Rezort hospodárstva pracuje na 3. balíku antibyrokratických opatrení

Tretí balík by mal byť zameraný predovšetkým na prevádzky.

Bratislava 1. októbra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR intenzívne pracuje na treťom balíku antibyrokratických opatrení, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády v prvom štvrťroku 2019. Uviedla to generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová.



Tretí balík by mal byť zameraný predovšetkým na prevádzky. "To znamená na životný cyklus prevádzok, ich otváranie tak, aby sa zase zredukovali záťaže a povinnosti pre podnikateľov," priblížila Letašiová. Ambíciou týchto opatrení je napríklad znížiť počet mesiacov v cykle otvorenia prevádzky na jeden až tri mesiace. V súčasnosti je to podľa Letašiovej tri až deväť mesiacov.



Rezort hospodárstva plánuje balík opatrení predložiť na rokovanie vlády budúci rok. "My sa snažíme na ňom pracovať intenzívne tak, aby sme ho do konca roka pripravili, a na rokovanie vlády by mal byť predložený v prvom štvrťroku 2019," avizovala Letašiová.



Prvý balíček antibyrokratických opatrení bol schválený v júni 2017 a druhý v apríli tohto roka. "V tom prvom balíčku bolo 35 opatrení a do dnešného dátumu evidujeme 13 splnených," zhodnotila Letašiová. Z druhého balíčka 23 opatrení boli podľa nej splnené zatiaľ dve. "Plnenie ešte len nastáva, pretože tie balíčky opatrení sú buď do konca daného roka, alebo ešte rok – dva majú plnenie," dodala. Úspora z prvého balíčka podľa nej pre podnikateľov predstavovala 44 miliónov eur a z druhého 7,4 milióna eur.