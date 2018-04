Rezort hospodárstva rozšíril spoluprácu so Svetovou bankou

Ministerstvo rozšírilo spoluprácu v snahe získať jasnejší a konkrétnejší obraz o podnikaní naprieč SR.

Bratislava 2. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR rozšírilo v roku 2017 spoluprácu so Svetovou bankou prostredníctvom projektu Doing Business na regionálnej úrovni. Výsledkom by malo byť zlepšenie podnikateľského prostredia, informoval rezort hospodárstva.



Ministerstvo rozšírilo spoluprácu v snahe získať jasnejší a konkrétnejší obraz o podnikaní naprieč SR. "Naším cieľom je vyhodnotiť a porovnať podnikateľské prostredie v jednotlivých mestách, aby sme našli najefektívnejšie postupy pri riešení základných životných situácií podnikania a tie potom replikovali. Výsledky hodnotenia očakávame v polovici tohto roku," priblížil hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano s tým, že koncom minulého roka absolvovali sériu stretnutí so zástupcami piatich miest. Išlo o Bratislavu, Košice, Prešov, Trnavu a Žilinu.



Najnovšia správa Doing Business z roku 2017 podľa analytika Úseku pre menu, štatistiku a výskum (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) Tibora Lalinského potvrdzuje zhoršenie postavenia konkurencieschopnosti SR v rámci EÚ a konštatuje čiastočné zväčšenie medzery medzi Slovenskom a špičkou rebríčka v oblasti podnikateľského prostredia.



"Nie každé opatrenie, ktoré bolo prijaté s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie v SR, má reálny vplyv na následné postavenie SR v hodnotení Doing Business. Keďže Svetová banka hodnotí iba vybrané indikátory, rebríček komplexne nevystihuje celkovú kvalitu podnikateľského prostredia," reagoval Stano.



Prvoradým záujmom rezortu je podľa hovorcu skvalitňovanie podnikateľského prostredia, pričom zlepšovanie pozície Slovenska v rôznych medzinárodných rebríčkoch je želaným, ale iba vedľajším efektom úsilia ministerstva.