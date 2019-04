Rezort pôdohospodárstva vyzýva F. Oravca, aby rešpektoval zákony

Aby sa, tak ako ostatných 19.000 žiadateľov o priame platby, nesnažil ovplyvňovať mediálnymi šou rozhodovanie úradov a súdov.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyzýva agropodnikateľa Františka Oravca, ktorého firmy získali z prostriedkov EÚ v posledných rokoch viac ako 7 miliónov eur, aby rešpektoval zákony a procesné postupy. Aby sa, tak ako ostatných 19.000 žiadateľov o priame platby, nesnažil ovplyvňovať mediálnymi šou rozhodovanie úradov a súdov. Na margo brífingu Františka Oravca to pre TASR uviedol Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Zástupcovia farmárov František Oravec a Patrik Magdoško pred budovou Ministerstva vnútra SR v Bratislave v piatok dopoludnia oznámili, že farmári protestujúci pred Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) podávajú trestné oznámenie na zodpovedných pracovníkov PPA.



Podľa Oravca podávajú trestné oznámenie Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) na pracovníkov PPA, pretože majú vážne obavy, že počas nasledujúcich dní môže prísť k manipulácii so spismi na PPA, a to pre zahladenie stôp subvenčného podvodu, a pre obštrukcie od roku 2017 a znemožnenie nazretia do spisu.



"Tým, že PPA sa nás tvrdo, právnymi obštrukciami snažila vylúčiť zo správneho konania a takisto na základe svedectiev zamestnancov PPA konštatujem, že v spisoch firiem skupiny Esin sa nenachádzajú relevantné nájomné zmluvy, čiže PPA dlhodobo, od roku 2016, zakrývala subvenčné podvody skupiny Esin. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na riadiacich pracovníkov PPA za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a za napomáhanie prečinu poškodzovania finančných záujmov EÚ," povedal Oravec.