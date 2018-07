Rezort práce do konca júla vypracuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy

Zástupcovia zamestnávateľov naďalej trvajú na tom, aby sa stanovil mechanizmus, podľa ktorého by sa každoročne minimálna mzda zvyšovala.

Bratislava 24. júla (TASR) - Do konca júla vypracuje rezort práce vlastný návrh na zvýšenie minimálnej mzdy v budúcom roku. Potom ho predloží Hospodárskej a sociálnej rade (HSR), ktorá ho musí prerokovať do 31. augusta. Rokovania sociálnych partnerov totiž aj tento rok stroskotali.



"Ak na rokovaní HSR dôjde k dohode o sume mesačnej minimálnej mzdy, ministerstvo vypracuje návrh nariadenia vlády, ktorým navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy vo výške dohodnutej na rokovaní rady, a potom ho rada prerokuje do 30. septembra. Prerokovaný návrh nariadenia vlády ministerstvo predloží na rokovanie vlády Slovenskej republiky," priblížil tlačový odbor ministerstva. Ak na rokovaní rady nedôjde k dohode o úprave sumy minimálnej mzdy, rezort vypracuje vlastný návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanoví suma, a predloží ho na rokovanie tripartity do 30. septembra. Vláda prerokuje návrh nariadenia a rozhodne o sume minimálnej mzdy najneskôr do 20. októbra tohto roka.



Zástupcovia zamestnávateľov naďalej trvajú na tom, aby sa stanovil mechanizmus, podľa ktorého by sa každoročne minimálna mzda zvyšovala. "Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) má eminentný záujem o odborné rokovanie o zavedení pevného mechanizmu valorizácie minimálnej mzdy, aby táto téma už nebola ďalej zneužívaná na politické ciele," uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták.



Odborári navrhli, aby minimálna mzda vzrástla na 635 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR považuje tento návrh za nereálny a nemá vraj oporu v ekonomických ukazovateľoch. Tiež presadzuje mechanizmus podľa vopred stanovených ukazovateľov. "Zamestnávatelia by vedeli predvídať svoje náklady na najbližšie roky. Taktiež by sme sa vyhli populizmu zo strany politických predstaviteľov, ktorí zvyšovaním minimálnej mzdy naháňajú politické preferencie," doplnila hovorkyňa AZZZ SR Miriam Špániková.