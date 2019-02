Rezort práce navrhuje vytvoriť Informačný systém sociálnych služieb

Podľa rezortu práce na sledovanie a vyhodnocovanie opatrení prijatých v oblasti sociálnych služieb, či zisťovanie informácií o ich dostupnosti v celoslovenskom meradle sú potrebné kvalitné údaje.

Bratislava 26. februára (TASR) - Ministerstvo práce by malo mať viac informácií z oblasti sociálnych služieb. Navrhuje vytvoriť Informačný systém sociálnych služieb, prostredníctvom ktorého bude vytvorená previazaná databáza aktuálnych zdrojov dát. Tieto informácie majú slúžiť najmä na posilnenie analytickej činnosti. Vyplýva to zo zverejnenej predbežnej informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Podľa ministerstva práce na sledovanie a vyhodnocovanie opatrení prijatých v oblasti sociálnych služieb, či zisťovanie informácií o dostupnosti sociálnych služieb v celoslovenskom meradle sú potrebné kvalitné údaje. "V súčasnosti chýba vzájomne previazaná databáza aktuálnych zdrojov dát v oblasti sociálnych služieb pri možných viacerých súčasných intervenciách v prospech prijímateľa sociálnych služieb, ako aj pri poskytovaní sociálnych služieb rôznych druhov a foriem s finančnou podporou z viacerých verejných zdrojov," vysvetlilo ministerstvo.



Tento stav je podľa MPSVR jedným z dôsledkov delenej samosprávnej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ako i pôsobnosti samotného ministerstva pri spolufinancovaní. Zámerom novely zákona o sociálnych službách je preto vytvorenie právnych podmienok na to, aby mohol vzniknúť nový systém zberu údajov v sociálnych službách.



Správcom tohto systému bude ministerstvo práce. Zhromaždené údaje majú byť aktuálne, overiteľné a relevantné pre potreby zisťovania stavu v oblasti sociálnych služieb. "Zavedením Informačného systému sociálnych služieb sa vytvoria predpoklady aj pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných rozpočtov," očakáva ministerstvo. Pripomienkové konanie k samotnej novele zákona by malo odštartovať v marci alebo v apríli tohto roka.