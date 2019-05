Rezort práce predložil EK oficiálnu ponuku SR na zriadenie sídla ELA

Slovensko navrhuje na sídlo ELA budovu Landererova 12 v centre Bratislavy.

Bratislava 6. mája (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predložilo Európskej komisii (EK) oficiálnu ponuku Slovenska na zriadenie sídla Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave. Všetci uchádzači by mali byť známi 13. mája, keď Komisia zverejní ponuky. Nasleduje vyhodnotenie a o víťazovi rozhodnú ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti 13. júna tohto roka, informoval o tom tlačový a komunikačný odbor rezortu práce.



"Som presvedčený, že spĺňame všetky kritériá na zriadenie sídla takejto agentúry, či už je to geografická poloha Slovenska, prístupnosť budovy, vzdelávanie, prístup na trh práce a sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov, ale aj kultúra alebo relax. Bratislava jednoducho má čo ponúknuť," skonštatoval minister práce Ján Richter (Smer-SD) s tým, že hlavné mesto SR zároveň patrí k najzelenším a najbezpečnejším v Európe.



Slovensko navrhuje na sídlo ELA budovu Landererova 12 v centre Bratislavy. Tá jediná podľa rezortu práce spĺňa prísne technické požiadavky definované EK a je k dispozícii už od októbra 2019. Pre zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí.



Richter verí, že pri rozhodovaní zaváži aj to, že Slovensko je poslednou krajinou z veľkej vlny rozširovania EÚ v roku 2004, ktorá je zároveň členom eurozóny aj Schengenu, bez európskej agentúry či inštitúcie na svojom území. "Slovensko je plne pripravené hostiť Európsky orgán práce, o čom som už informoval aj viacerých ministrov práce krajín EÚ na bilaterálnych rokovaniach. Teší ma, že na stretnutiach vysoko oceňujú našu pripravenosť a sympatizujú s nami. To mi dáva väčší optimizmus v tomto neľahkom súboji," dodal.



Slovensko prejavilo záujem o získanie sídla pre novú európsku inštitúciu prakticky už na začiatku prípravy legislatívy na jej zriadenie. Rezort práce uviedol, že túto inštitúciu považuje za nevyhnutnú pomoc pre občanov, podniky a vlády pri cezhraničnej pracovnej mobilite.



Hlavným poslaním ELA má byť zlepšenie implementácie práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácia sociálneho zabezpečenia. Inštitúcia by mala poskytovať napríklad informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite. Má koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách. Zároveň by mala pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.