Rezort práce reaguje na sabatikal: Nezohľadňuje sociálne poistenia

Bratislava 31. júla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR nesúhlasí s návrhom na tzv. sabatikal, pretože odborne vôbec nezohľadňuje podstatu sociálneho poistenia a nie je v súlade s účelom dávok sociálneho poistenia. Rezort práce to pre TASR uviedol v reakcii na návrh mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS).“ vysvetľuje ministerstvo.V súvislosti s vyjadrením, žeprichádza podľa neho k odbornej nezrovnalosti, nepochopeniu podstaty ústavného zastropovania dôchodkového veku. Práve vzhľadom na ústavne zakotvený dôchodkový strop by zvyšovanie dôchodkového veku pri úmerne čerpanom sabatikale bolo značne limitované.spresnil rezort práce.V prípade žien, ktoré majú v dôsledku výchovy detí ústavný dôchodkový strop ešte znížený, by možnosť recipročného zvýšenia dôchodkového veku takmer úplne absentovala. MPSVR SR pripomína, že už v súčasnosti Zákonník práce umožňuje tzv. sabatikal. Zamestnávateľ totiž môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na jeho žiadosť s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. A rovnako takáto možnosť je zakotvená aj v zákone o štátnej službe, keď služobné voľno patrí jednorazovo v rozsahu najviac šiestich mesiacov štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer v príslušnom služobnom úrade trval nepretržite najmenej desať rokov. Rezort považuje návrh PS za neodborný, bez patričnej odbornej diskusie či odborných analýz.Zakotviť tzv. sabatikal v dĺžke šiestich až 12 mesiacov ako pauzu od každodenného stereotypu do legislatívy navrhuje PS. Má to byť voľno, počas ktorého sa môže zamestnanec sústrediť na dlhodobé veci, pracovať na osobnom raste. Návrh je, aby človek, ktorý bol posledných 10 rokov poistený v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni, sa bude môcť dohodnúť so zamestnávateľom na sabatikale v dĺžke 6 až 12 mesiacov. Počas neho by poberal dávku asi 70 % čistej mzdy, teda 50 % vymeriavacieho základu.