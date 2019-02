Rezorty spravodlivosti a financií rokujú o zastavení starých exekúcií

Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017.

Bratislava 16. februára (TASR) - Rokovania ministerstva spravodlivosti s rezortom financií v súvislosti s pripravovaným zákonom o ukončení niektorých exekúcií stále pokračujú. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová. Partneri sa podľa hovorkyne musia zhodnúť na financovaní procesu zastavenia starých exekúcií, keďže ich značná časť sa týka verejného sektora v pozícii oprávnených (veriteľov). "Zhoda na konkrétnych číslach a teda dosahoch je komplikovaná aj s ohľadom na značné počty starých exekúcií. Nie je to tak, že v súčasnej situácii oprávnení v prípade zastavenia starej exekúcie neplatia trovy exekútora," priblížila.



Návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií prinesie podľa Drobovej ich skoršie ukončenie a teda jednorazovo aj vyšší finančný dosah.



K navrhovanej legislatíve prišlo v pripomienkovom konaní 288 pripomienok, z nich bolo 165 zásadných. Subjektom napríklad prekážalo, že paušálne trovy by mal hradiť oprávnený veriteľ. Po rokovaniach viacerých subjektov s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) sa podľa Drobovej podarila dosiahnuť zhoda a teda aj odstránenie rozporov.



Ministerstvo však nevie potvrdiť, či zákon vstúpi do platnosti v tomto volebnom období. "Pevne veríme, že legislatívny proces bude úspešný a naša snaha o riešenie tohto celospoločenského problému bude zavŕšená čo najskôr," uzavrela hovorkyňa.



Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.