Riabkov: Rusko nebude odkladať protiopatrenia za americké sankcie

Členovia dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, uviedli, že zvažujú prijatie legislatívnych opatrení s cieľom poskytnúť Kremľu právomoc zakázať alebo obmedziť dovoz tovarov a služieb z USA.

Moskva 16. apríla (TASR) - Rusko nebude odkladať prijatie právnych predpisov, ktoré budú reakciou na nové sankcie uvalené Spojenými štátmi. Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Riabkov dodal, že v Moskve sa teraz diskutuje o tom, čo nazval "zneužívaním statusu dolára ako globálnej rezervnej meny zo strany Washingtonu".



Riabkovova reakcia je odpoveďou na správu, že Spojené štáty uvalia na Rusko ďalšie sankcie, ktoré sú súčasťou reakcie Washingtonu na údajný chemický útok v Sýrii. Nové sankčné opatrenia sa budú priamo vzťahovať na všetky druhy spoločností, ktoré dodávali Damasku zariadenia a materiály týkajúce sa chemických zbraní a sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Pre stanicu CBS to v nedeľu povedala americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová s tým, že sankcie v pondelok oficiálne oznámi minister financií USA Steven Mnuchin.



"Domnievam sa, že to teraz pocíti každý. Všetci vedia, že sme vyslali jasný odkaz a dúfame, že bol aj vypočutý," dodala Haleyová.



Daný krok prichádza po sobotňajšom vojenskom zásahu amerických, britských a francúzskych síl na vybrané ciele v Sýrii, kde 7. apríla došlo v povstalcami ovládanom meste Dúmá k údajnému chemickému útoku na civilistov. Podľa amerických armádnych činiteľov sa zásahom trojkoalície eliminovali zvyšné kapacity sýrskeho chemického arzenálu.



Washington totiž obvinil Moskvu z toho, že nedokázala na Sýriu - svojho dlhoročného spojenca - vyvinúť dostatočný vplyv ako garant dohody o likvidácií sýrskych chemických zbraní z roku 2013. Túto dohodu sprostredkovalo Rusko so zámerom odvrátiť americký vojenský zásah po útoku sarinom na povstalecké predmestia Damasku. Tento incident z 21. augusta 2013 si údajne vyžiadal viac než 1400 mŕtvych civilistov.