Riadiaci výbor eurofondov schválil nové IT projekty

Spoločnou črtou schválených projektov je modernizácia, zrýchlenie a zefektívnenie procesov.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Lepšie parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí, kratšie konania na Najvyššom súde či open data z inšpektorátov práce a z úradov verejného zdravotníctva by mala priniesť realizácia siedmich projektov informatizácie verejnej správy, ktoré vo štvrtok schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OPII – PO7), ktorý vedie podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Projekty sa zrealizujú vďaka eurofondom.



"Spoločnou črtou dnes schválených projektov je modernizácia, zrýchlenie a zefektívnenie procesov. Ruka v ruke s nimi prichádza transparentnosť, finančná úspora, zníženie byrokracie či rýchlejšie a kvalitnejšie vybavenie záležitostí klienta - občana. Presne to sú efekty, ktoré má prinášať informatizácia vo verejnej správe," uviedol generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy Jaroslav Kmeť.



Redizajn siete GOVNET za 7.321.890,45 eura – Bezpečnosť nadrezortnej siete Govnet sa zásadne zvýši vďaka tzv. IPSec tunelu. Sieť sa navyše dostane plne do rúk štátu. Projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) ďalej umožní v Govnete uskutočňovať šifrované videokonferencie.



Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce (5.802.720 eur) - Okrem toho, že projekt zlepší pracovné podmienky pracovníkov inšpektorátu, prinesie aj elektronické služby pre verejnosť, skráti lehoty správnych konaní a umožní publikovanie otvorených údajov.



Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (17.982.240 eur) – Projekt elektronizuje správne procesy a zrýchli výkon kontrol, ktoré vykonáva 37 úradov verejného zdravotníctva. V súlade s princípom jedenkrát a dosť budú kontroly menej byrokratické a viac zamerané na vecnú náplň. Údaje o kontrolovanom subjekte nebudú už znova vyžadované. Toto zefektívnenie sa prejaví aj na 50 % znížení poplatkov. Vzniknú nové interaktívne služby, ktoré zmenia spôsob komunikácie s klientmi a znížia administratívnu záťaž. Údaje budú navyše transparentne zverejňované vo forme open data.



Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu (5.432.245 eur) - Práca sudcov a kancelárie sa vďaka informačnému systému zrýchli a priemerná dĺžka konania by sa mala znížiť z 214 dní v roku 2016 na 150 v roku 2022. Transparentnosť Najvyššieho súdu bude posilnená publikovaním otvorených údajov (open data) a možnosťou dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu online.



Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (5.038.375 eur) – Projekt rezortu financií zefektívni, zrýchli a zautomatizuje prijatie a spracovanie faktúr. Prínosom bude úspora za tlač, poštovné, doručovanie a spracovanie faktúr, ako aj menšia chybovosť.



eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (9.133 014,62 eura) - Vďaka eInklúzii zdravotne postihnutí ľudia ľahšie nájdu voľné parkovacie miesto, systém im ukáže obsadenosť zvoleného parkoviska a bude ich navigovať na vhodné miesto. Projekt DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) okrem toho zamedzí zneužívaniu parkovacích preukazov aj neoprávnenému parkovaniu na miestach vyhradených pre ŤZP.



Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (9.688.014 eur) - Priestorové údaje sú dáta s priamym alebo nepriamym odkazom na polohu alebo geografickú oblasť, ktoré slúžia napríklad na tvorbu dokumentácie pri územnom plánovaní, či na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Cieľom projektu ministerstva životného prostredia je sprístupňovanie harmonizovaných priestorových údajov a služieb od orgánov verejnej moci. Zlepší to rozhodovacie procesy vo verejnej správe, pričom sa zároveň zvýši využitie týchto údajov a služieb. Občania, podnikatelia, ale aj úradníci získajú, resp. overia si priestorové údaje rýchlejšie a jednoduchšie ako doteraz.