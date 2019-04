Richard Raši: Okresu Bardejov sa darí dobre

Z plánovaného počtu 1300 novovytvorených pracovných miest je za necelý rok vytvorených už 700, uviedol Richard Raši.

Bardejov 10. apríla (TASR) – Okresu Bardejov sa v súvislosti s akčným plánom pre najmenej rozvinutý okres darí mimoriadne dobre. Pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Bardejove to povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



"Z plánovaného počtu 1300 novovytvorených pracovných miest je za necelý rok vytvorených už 700. Čiže okres Bardejov sa zo všetkých okresov rozbehol pravdepodobne najrýchlejšie. Dokonca sa celkom rozbehlo aj čerpanie europríspevku a eurofondov, ktoré vždy býva zo začiatku minimálne, tak tu je zakontrahované na nejakých 57 percent na prvé dva roky. Za toto krátke obdobie sa vyčerpalo už aj 15 miliónov eur z európskych peňazí. Takže okres sa rozbehol až mimoriadne dobre. Pokiaľ pôjde týmto tempom, tak plánovaný počet novovytvorených miest prekoná minimálne rok pred ukončením celého akčného plánu," uviedol Raši.



Najčastejšie podľa neho vznikali pracovné miesta v samospráve a verejnej správe. "Potom to boli malí živnostníci, miesta vznikali aj v školstve, v obciach a pri marginalizovaných komunitách. Samozrejme, miesta vznikali aj u súkromných investorov, pretože akčný plán je o vytváraní nových pracovných miest," doplnil Raši.



"Čo sa týka peňazí, z akčného plánu sme v prvom roku čerpania, čiže každý zo starostov, kto urobí projekt — ich aj dostane. Rozhoduje o tom výbor na úrovni najmenej rozvinutého okresu. Potom sú to peniaze z jedného milióna, to je zo všeobecnej pokladničnej správy, ktoré ale nemajú žiaden súvis s akčným plánom. Návrh na rozdelenie týchto financií prichádza od prednostu okresného úradu, ktorý je zároveň šéfom výboru pre najmenej rozvinutý okres. Samozrejme, v okrese, kde je 86 obcí a jedno mesto nemôže dostať z milióna každý," odpovedal Raši na novinársku otázku, že financie sa neušli každej obci.



"Včera sme boli v Medzilaborciach, tam dostala úplne každá obec, lebo ich bolo 22 a jedno mesto. Tu to prednosta navrhoval tak, aby časť obcí dostala v prvom kole, časť nejakých nových dostala v druhom kole a pri ďalšom prehodnocovaní akčného plánu znova o rok by mali dostať peniaze aj zvyšné obce. Môže sa to zdať neférové, že okres Bardejov dostane iba jeden milión a rovnako aj okres Medzilaborce. Na druhej strane to navýšenie, ktoré je tu výrazne iné, ako v malých okresoch je navýšenie peňazí, ktoré tu majú smerovať z európskych peňazí a z regionálneho príspevku. Z regionálneho príspevku do tohto okresu pôjde dvojnásobne viac peňazí ako do Medzilaboriec a z hľadiska eurofondov viac ako troj- alebo štvornásobne. To by malo kompenzovať veľkosť okresu aj tie jeho špecifiká," dodal Raši.