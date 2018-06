Richter hovoril s Thyssenovou o krátení rodinných dávok

Diskusiu na tému indexácie vyvolal návrh zákona rakúskej vlády o prispôsobení výšky rodinných dávok podľa životných nákladov krajiny, kde má dieťa bydlisko.

Brusel/Luxemburg 21. júna (TASR) - Krátenie detských prídavkov v závislosti od miesta bydliska zahraničných pracovníkov je ďalšia téma, ktorá môže EÚ deliť na východ a západ. Uviedol to minister práce SR Ján Richter (Smer-SD) v Luxemburgu po rokovaniach s eurokomisárkou pre zamestnanosť Marianne Thyssenovou.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa v stredu večer, pred zasadnutím Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľov, stretol s eurokomisárkou pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovou. Diskutovali najmä o návrhu nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ktorý neobsahuje indexáciu rodinných dávok a o návrhu Európskej komisie vytvoriť Európsky orgán práce (ELA).



Snahy o zavedenie indexácie je možné badať aj v ďalších štyroch krajinách EÚ.



Richter zdôraznil, že pri téme indexácie rodinných dávok zastáva jeho rezort jasný postoj. "Občania, ktorí riadne pracujú a platia odvody v jednom členskom štáte, musia mať nárok na rovnaké dávky pre seba a svoje rodiny v prípade, že žijú v zahraničí," uviedol. Priznal, že je znepokojený so stále sa objavujúcimi snahami - či na európskej alebo národnej úrovni - o krátenie detských prídavkov v závislosti od miesta bydliska detí týchto pracovníkov.



Podľa jeho slov je to ďalšia téma, ktorá môže rozdeľovať Európu na východnú a západnú, starú a novú alebo bohatú a menej bohatú.



Komisárka sa stotožnila s presvedčením Richtera, že nedávno schválený princíp rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty musí byť spätý aj s filozofiou rovnakých dávok za rovnaké odvody pre všetkých občanov EÚ. "Mali sme pracovné stretnutie s ministrom Richterom, aby sme zhodnotili niektoré legislatívne dokumenty. EÚ je aj naďalej odhodlaná zachovávať spravodlivosť ako usmernenie pre silnejšiu sociálnu Európu," uviedla na svojom účte na Twitteri.



Richter a Thyssenová v Luxemburgu hovorili aj o Európskom orgáne práce, ktorý Európska komisia na jar tohto roku predstavila ako prioritný legislatívny návrh. Podľa Richtera je úrad, ktorý má podporiť legálnu pracovnú mobilitu medzi členskými štátmi EÚ správny krok. Upozornil, že aj na Slovensko chodia pracovníci zo zahraničia a dodal, že pri pracovnej mobilite treba zabrániť sociálnemu a mzdovému dumpingu. V tejto súvislosti je podľa neho nevyhnutné zintenzívniť spoluprácu národných orgánov inšpekcie práce, či sociálneho alebo zdravotného poistenia, aby nebolo možné vysielať ľudí pracovať "načierno".



"Preto vítam iniciatívu zriadiť úrad, ktorý bude informovať ľudí aj zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri pracovnej cezhraničnej mobilite. Zároveň zlepší výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré riešia sociálne zabezpečenie či kontrolu práce," opísal situáciu Richter.



