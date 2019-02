Richter: Na zvyšovanie minimálnej mzdy v budúcom roku je priestor

Minister upozornil na to, že od 1. mája tohto roka bude druhá etapa zvyšovania príplatkov za nočné, prácu počas víkendov a sviatkov.

Bratislava 20. februára (TASR) - Minimálna mzda by mohla byť v budúcom roku vyššia ako v predchádzajúcom období. Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) to dovoľuje vývoj ekonomiky. Najprv však musia o jej výške rokovať zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov.



"Je tu vývoj ekonomiky a reálna potreba zvyšovania miezd, ktoré velia k tomu, aby aj pre budúci rok bola rapídne zdvihnutá minimálna mzda. Nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnemu číslu, lebo rešpektujem právo sociálnych partnerov, ktorí majú priestor do polovice júla, aby sa dohodli," podotkol v stredu Richter.



Poslanec Smeru-SD Erik Tomáš cez víkend naznačil, že by minimálna mzda mohla vzrásť na 600 eur v budúcom roku, čím by dosiahla približne úroveň 60 % priemernej mzdy, ktorú odporúča Medzinárodná organizácia práce. Podľa ministra je však predčasné predpovedať nejakú sumu minimálnej mzdy. "Som ale presvedčený, že je tu priestor pre rapídne zvyšovanie. Nehovoriac o tom, že 4 % zamestnancov, ktorí majú minimálnu mzdu, tak v značnej miere sú to ľudia vo verejnej službe," uviedol Richter. Upozornil tiež na to, že od 1. mája tohto roka bude druhá etapa zvyšovania príplatkov za nočné, prácu počas víkendov a sviatkov.



Minulý týždeň však rokovalo predsedníctvo tripartity a podľa Richtera vyjadrenia zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov naznačujú, že by mohli byť ochotnejší o problematike minimálnej mzdy rokovať. "Na rozdiel od vlaňajška majú záujem v tomto roku si sadnúť a hľadať nejaký prienik a dohodu. Ak nájdu dohodu zamestnávatelia a odborári, tak štát to bude rešpektovať. Ak k tomu nedôjde, budeme postupovať ako nám ukladá zákon," dodal Richter.