Richter: Sociálni partneri sa nezhodli na troch bodoch programu

Bratislava 15. apríla (TASR) - Tripartita sa nezhodla na troch bodoch rokovania, na zastavovaní exekúcií, na registri partnerov verejného obstarávania, ako aj na novele zákona o verejných vodovodoch. Uviedol to po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ján Richter (Smer-SD). Na ostatných 15 bodoch podľa neho sociálni partneri našli zhodu.



Pondelkové rokovanie HSR obsahovalo podľa Richtera 18 bodov. "Môžem konštatovať, že v 15 bodoch sociálni partneri súhlasili, prípadne mali pripomienky. Tieto body pôjdu na ďalšie legislatívne konanie. V troch prípadoch nedospela HSR k dohode," oznámil Richter.



Podľa Richterových slov išlo o návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, ďalej o zákone o registri partnerov verejného sektora, ako aj o návrhu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách.



Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podľa slov jej 1. viceprezidenta Maria Lelovského nepodporila návrh zákona o registri partnerov verejného sektora. "Máme (pri tomto zákone) pocit, že sa zvyšuje administratíva, komplikuje sa dokazovanie niečoho, čo subjekt neurobil. Nepovažujeme to v dnešnej dobe za legislatívne správny postup. Podobný postoj sme zaujali aj pri návrhu zákona o zastavení exekúcií. V ňom vidíme riziko, že časť verejnosti, ktorej sa týka, ho vníma ako istú formu tzv. exekučnej amnestie," podčiarkol.



Podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislava Machunku by v návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora nemali byť spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. "Napríklad SIP bude mať problém s nákupom plynu, pretože nadnárodné spoločnosti nemajú ochotu evidovať sa v tomto registri," poznamenal.



V zákone o vodovodoch je podľa Machunku nespravodlivé, že doteraz si zriadenie kanalizačnej prípojky platil užívateľ, novelou zákona má jej zriadenie hradiť vodárenská spoločnosť. "Z edukačného hľadiska zákon o zastavení exekúcií by sa nemal realizovať, pretože sa u verejnosti vytvára dojem, že so svojim záväzkom možno niečo robiť, ak nie je platený," podčiarkol Machunka.



Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR podľa Moniky Uhlerovej, jej viceprezidentky, podporila všetky materiály, ktoré boli na programe HSR SR. "Pripomienky sme mali k materiálu Národný program reforiem, kde sme upozornil, že treba reformovať niektoré oblasti, ako sú školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, veda, výskum a inovácie, ako aj oblasť trhu práce, najmä v kontexte tzv. digitálnej revolúcie," zdôraznila Uhlerová.



Podľa Jozefa Turčányho, výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí (ZMOS) je potrebné, aby sa pripomienky miest a obcí zohľadnili v novele zákone o verejných kanalizáciách. "Chceli sme, aby zákon týkajúci sa exekúcií nebol predmetom rokovania tripartity. Chceli sme totiž vedieť, aký vplyv bude mať komplex exekvovaných pohľadávok na orgány verejnej moci, ktoré sú povinné pohľadávky vymáhať," dodal Turčány.