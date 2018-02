Richter: Zosúladenie trhu práce so vzdelávaním by mal ustanoviť zákon

Bratislava 15. februára (TASR) – Zo stredných a vysokých škôl vychádzajú absolventi, o ktorých odbornosť nie je záujem. Na štvrtkovej konferencii o prognóze vývoja trhu práce v Bratislave to konštatoval minister práce Ján Richter (Smer-SD) s tým, že túto situáciu by mal zmeniť zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý je v súčasnosti otvorený na ministerstve školstva. Ten by mal vytvoriť podmienky na to, aby školy zohľadňovali potreby trhu práce na základe prognózy jeho vývoja.Podľa Richtera je potrebné zmeniť, že vyššie územné celky (VÚC) v školstve nie vždy reagovali na potreby trhu práce.priblížil minister práce cieľ zákona s tým, že systém na báze dobrovoľnosti sa neosvedčil.zdôraznil, pričom zámerom by nemalo byť odobratie právomocí zriaďovateľom, ale určenie toho, aké sú potreby trhu práce.Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Jozefa Kollára je veľmi potrebné pre trh práce duálne vzdelávanie. To treba podporiť aj z pohľadu ministra práce.dodal Kollár.Štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová uviedla, že spolupráca oboch rezortov je pri tomto zákone veľmi dôležitá.spresnila.