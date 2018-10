Riziková prirážka na talianske dlhopisy je najvyššia od apríla 2013

Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov stúpli v piatok predpoludním o 6 bázických bodov na 3,75 %.

Rím 19. októbra (TASR) - Talianske dlhopisy oslabujú tretí deň po sebe, pričom ich výnosy sa dostali na niekoľkoročné maximá. Dôvodom je návrh rozpočtu novej vlády, ktorý vo štvrtok (18. 10.) tvrdo skritizovala Európska komisia (EK).



Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov stúpli v piatok predpoludním o 6 bázických bodov na 3,75 %. Riziková prirážka voči nemeckým dlhopisom s rovnakou splatnosťou sa dostala až na 345 bázických bodov, čo bolo najviac od apríla 2013.



Hlavný taliansky index FTSE MIB sa o 10.34 h SELČ nachádzal so stratou 1,52 % na úrovni 18.796,73 bodu. Z jednotlivých titulov najvýraznejšie oslabili predovšetkým akcie bánk, vrátane UniCredit a Intesa Sanpaolo.



Vývoj v Talianku má negatívny vplyv aj na dlhopisy ďalších južných krajín eurozóny. Výnosy 10-ročných španielskych dlhopisov vzrástli o 6 bázických bodov na 1,79 %, čo bolo najviac od októbra 2017, a výnosy 10-ročných portugalských dlhopisov stúpli takisto o 6 bodov na 2,09 %. Naopak výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli o 1 bod na 0,40 %.



Investori, rovnako ako EK, sa obávajú, že navrhovaný rozpočet zastaví znižovanie verejného dlhu krajiny. Talianska vláda zložená z populistického Hnutia piatich hviezd a pravicovej strany Liga Severu chce totiž prudko zvýšiť výdavky a naplánovala výrazne vyšší schodok, než požaduje EÚ. Deficit by mal dosiahnuť 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom predchádzajúca vláda prisľúbila maximálne 0,8 % HDP.



EK rozpočet vo štvrtok tvrdo skritizovala a predpokladá sa, že ho zamietne. Talianske plány týkajúce sa nového dlhu sú bezprecedentným porušením kritériá Paktu stability, uvádza sa v liste eurokomisára pre hospodárske a finančné záležitosti Pierra Moscoviciho, ktorý bol vo štvrtok zaslaný talianskemu ministrovi hospodárstva Giovannimu Triovi.



V liste sa uvádza, že plánované výdavky sú príliš vysoké, že štrukturálny deficit sa zvýši, namiesto toho, aby klesol, a že taliansky verejný dlh neklesne, ako to požadujú pravidlá EÚ. "Tieto tri faktory zrejme ukazujú mimoriadne vážne porušenie záväzkov v oblasti rozpočtovej politiky stanovených Paktom stability a rastu."