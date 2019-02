Rocholl: Fúzia Deutsche Bank a Commerzbank nemá ekonomický zmysel

Podľa Jörga Rocholla, ktorý je členom výboru poradcov ministerstva financií, by Deutsche Bank mala dostať priestor na postupné zvyšovanie zisku a stabilizáciu v tejto oblasti.

Berlín 28. februára (TASR) - Fúzia nemeckých bánk Deutsche Bank a Commerzbank nedáva v tejto chvíli ekonomický zmysel. Uviedol to vo štvrtok poradca nemeckého ministerstva financií.



"Deutsche Bank zaznamenala po niekoľkých rokoch svoj prvý zisk, a navyše, prekonala aj ciele v oblasti nákladov," povedal Rocholl pre agentúru Reuters. "Je potrebné, aby banka a jej manažment dostali čas na pokračovanie v tomto trende," dodal s tým, že preto nevidí v tejto chvíli ekonomický zmysel spojenia Deutsche Bank a Commerzbank.



O možnom spojení bánk sa hovorí už niekoľko mesiacov. Najmä súčasný minister financií Olaf Scholz sa vyjadruje v prospech silných finančných ústavov.



Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank zaznamenala vlani prvý zisk po troch rokoch. Čistý zisk dosiahol 341 miliónov eur. Na porovnanie, v roku 2017 vykázala stratu 735 miliónov eur.



Výsledky pomohol vylepšiť rozsiahly program redukcie nákladov. V rámci neho sa banke podarilo znížiť náklady za minulý rok o 5 % na 23,5 miliardy eur. V tomto roku plánuje banka ďalšie zníženie nákladov, a to na 21,8 miliardy eur oproti pôvodnému cieľu 22 miliárd eur.