Ročná miera inflácie vo Venezuele sa znížila pod 1 milión percent

Spotrebiteľské ceny vo Venezuele za 12 mesiacov do konca mája 2019 vzrástli o 815.194 %, uviedla opozícia. Na porovnanie, v apríli bola miera inflácie v krajine na úrovni 1,3 milióna %.

Caracas 11. júna (TASR) – Ročná miera inflácie vo Venezuele sa v máji znížila pod hranicu 1 milión percent, prvýkrát od roku 2018. Oznámil to v pondelok (10. 6.) opozičný kongres. Dôvodom je, že centrálna banka obmedzila dodávky peňazí.



Spomalenie je výsledkom regulácie. Centrálna banka totiž vyžaduje od komerčných bánk, aby si udržali väčšie percento domácej meny bolívar v rezerve, a vydáva tiež menej nových bolívarov ako v minulosti.



V dôsledku toho má bankový systém menšiu úverovú kapacitu, povedal poslanec Angel Alvarado, čo podľa neho ešte viac spomalí "choré" hospodárstvo. "Spomaľujú infláciu prostredníctvom väčšieho ekonomického poklesu," vyhlásil Alvarado.



Tieto čísla sú výrazne horšie ako oficiálne údaje, ktoré minulý týždeň zverejnila centrálna banka. Podľa nich bola totiž medziročná miera inflácie v krajine v apríli na úrovni približne 130.060 %.



Venezuela minulý mesiac uverejnila oficiálne ekonomické ukazovatele prvýkrát za viac ako päť rokov. Z týchto údajov vyplýva, že ekonomika, ktorá sa v roku 2014 dostala do recesie, zaznamenala v 3. štvrťroku 2018 pokles o 22,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.



Vláda prezidenta Nicolása Madura tvrdí, že ekonomické problémy Venezuely spôsobili sankcie USA, ktoré ochromili vývoz ropy a zablokovali Caracasu prístup k pôžičkám v zahraničí.



Kritici, naopak, tvrdia, že nefunkčný systém cenovej a menovej kontroly spolu s vlnou znárodňovania súkromných podnikov premenili kedysi silnú ekonomikou na kolabujúcu.