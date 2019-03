Rodovú nerovnosť sa vo svete podarí vyriešiť za 108 rokov

V prípade ekonomických rozdielov sa hovorí až o 202 rokoch, ktoré sú potrebné na to, aby sa nerovnosť medzi mužmi a ženami vyrovnala.

Bratislava 12. marca (TASR) - Ak by sa pokračovalo v súčasne nastavených iniciatívach za odstraňovanie rodových nerovností medzi mužmi a ženami, tzv. rodovú rovnosť by sa vo svete podarilo vyriešiť za 108 rokov. Vyplýva to z najnovšej štúdie Svetového ekonomického fóra. Spomedzi 106 sledovaných krajín, kam sa zaraďuje aj Slovensko, patria medzi najväčšie problémy platové rozdiely, politická angažovanosť a postavenie žien v spoločnosti v súvislosti so starostlivosťou o rodinu.



V prípade ekonomických rozdielov sa hovorí až o 202 rokoch, ktoré sú potrebné na to, aby sa nerovnosť medzi mužmi a ženami vyrovnala. Aktuálne celosvetovo za každý dolár, ktorý muž zarobí, je v priemere žena zaplatená 54 centami.



"Tlak verejnosti je v tomto prípade čoraz silnejší a znižovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami sa vo svete postupne zmierňuje. Na Slovensku sme, žiaľ, stále pozadu. Ženy pracujú na menej platených pozíciách, prevažne v školstve, zdravotníctve či v obchode. Oproti mužom majú v priemere o 20 % nižšiu mesačnú mzdu," uvádza Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.



Ak by sa podarilo ďalej zlepšovať rodovú rovnosť, podľa odhadov Európskej komisie by to mohlo vytvoriť v nasledujúcich dekádach viac ako 10 miliónov pracovných miest, čo by prinieslo európskej ekonomike 3,15 bilióna eur.



"Situácia sa zlepšuje v prípade finančného sektora. Kým v roku 2001 bolo v rámci Európy a centrálnej Ázie len necelých 5 % žien v pozícii CEO, v roku 2013 ich bolo podľa údajov Svetového ekonomického fóra na úrovni 18 %," doplnila analytička.



Svetové ekonomické fórum uvádza, že existujú dôkazy o tzv. mzdovej sankcii za materstvo. Inými slovami, existuje negatívny vzťah medzi mzdou ženy a počtom detí, ktoré má. Podľa OECD má materstvo za následok zníženie mzdy ženy v priemere o 7 %. Dokonca v prípade detí majú otcovia lepšie postavenie vo firme. Firma je podľa OECD ochotnejšia zdvihnúť mužovi plat ako hlave rodiny, v závislosti od počtu detí.