Rok 2018 bol pre agentúru ContentFruiter prelomový

Bratislava/Nitra 22. januára (OTS) - To je aktuálna vizitka agentúry ContentFruiter – prvej čisto content marketingovej agentúry na Slovensku.Aktuálne má agentúra spustených 14 content marketingových projektov z rôznych odvetví, niektoré z nich dvojjazyčne v slovenčine i v češtine. Rok 2019 bude aj jej štvrtým rokom spolupráce so spoločnosťou Viessmann, ktorá bola jedným z prvých klientov agentúry. Najnovším klientom je od konca roka 2018 známa francúzska značka Legrand.,“ hovorí o víziách v roku 2019, CEO agentúry.Agentúra už viac ako rok pôsobí aj na českom trhu. Okrem bežiacich českých projektov sa tu rozhodla odbornou porotou nechať posúdiť svoje doterajšie práce v súťaži Fénix content marketing. Výsledky povzbudili, keďže sa oba jej prihlásené projekty ocitli na shortliste. „“ zdôrazňuje, managing director agentúry. Išlo o projekt Krytina.sk pre značku krytín Terran v kategórii online magazínov a o projekt Naša voda pre klienta MINERÁLNE VODY a.s. v kategórii content marketingová stratégia.,“ dopĺňa ďalšiu odvážnu víziuMedzi ďalšie projekty agentúry ContentFruiter za rok 2018 patrí napríklad už ročný a veľmi úspešný projekt Čaro dreva , vytvorený pre značky Belinka a Bori klienta HELIOS Slovakia, a čerstvo spustený projekt Travelcase pre spoločnosť Tatry mountain resorts. Projekt Krytina.sk, ktorý spravuje agentúra už 3 roky, sa stal významným a uznávaným v segmente striech. V minulom roku ContentFruiter taktiež naštartoval projekty napríklad pre spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, GLS Slovakia, Schill Dental Clinic, SOVA Digital, SHP Group pre značku Harmony a pre spoločnosť MARSANN IT.,“ uzatvára