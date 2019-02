EXPERTI:Rómovia majú o polovicu menšiu šancu zamestnať sa ako majorita

Slabšiu šancu Rómov uplatniť sa na trhu práce potvrdzujú rôzne európske, ale aj svetové štúdie.

Bratislava 14. februára (TASR) – Vzdelanie ani dostatočná kvalifikácia často Rómom nestačia, aby si našli zamestnanie. V slovenských firmách stále o prijatí uchádzačov nerozhodujú ich schopnosti a zručnosti. Občianske združenie (OZ) Divé maky preto spúšťa kampaň Prijateľní.sk, ktorou chce búrať predsudky, odstrániť diskrimináciu na trhu práce a zvýšiť zamestnanosť rómskej menšiny.



Slabšiu šancu Rómov uplatniť sa na trhu práce potvrdzujú rôzne európske, ale aj svetové štúdie. Potvrdilo to aj experimentálne testovanie Inštitútu finančnej politiky (IFP). Jeho podstatou bolo zasielanie žiadostí o prácu fiktívnymi rómskymi a nerómskymi uchádzačmi. Informácie v životopisoch mali jasne naznačovať rómsky a nerómsky pôvod, pričom výber mien sa uskutočnil na základe ankety. Prieskum ukázal, že na pohovor bolo pozvaných 40,3 % nerómskych uchádzačov a len 17,7 % rómskych. Iba 37,1 % Rómov dostalo aspoň nejakú formu odpovede na svoju žiadosť oproti 69,4-percentnému podielu nerómskych uchádzačov.



"Rómski uchádzači boli pozývaní na pohovory len v polovičnej miere oproti nerómskym uchádzačom. Experiment ukázal diskrimináciu Rómov na trhu práce. Majú približne o polovicu menšiu šancu, že im na žiadosť o zamestnanie firma odpovie, než iní uchádzači s rovnakou kvalifikáciou a vzdelaním," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii ekonomický expert IFP Slavomír Hidaš. Diskriminácia na trhu práce podľa jeho slov spôsobuje slabšiu zamestnanosť Rómov a častejšie sú tak na úradoch práce.



Kampaň má pomôcť zmeniť zmýšľanie zamestnávateľov. Opatrenia, ktoré by mohli zvýšiť zamestnanosť Rómov, sa týkajú hlavne foriem a spôsobov vzdelávania a výchovy rómskej mládeže. A to napríklad prostredníctvom aktívnych opatrení, ktoré realizujú úrady práce. Ďalším opatrením je zvýšenie kvalifikácie Rómov, ktorým sa nedarí nájsť si prácu, ale opodstatnenie má aj politika zvýhodňovania tejto minority na trhu práce. Pomohlo by aj zvýšenie kapacít v materských školách v zaostalejších regiónoch Slovenska.



"Cieľom kampane je otvoriť tému zamestnávania Rómov. Dlhodobo hovoríme našim štipendistom, že keď budú mať dobré vzdelanie, dostanú prácu. Všetky príklady z praxe ale hovoria opak. Chceme, aby si ľudia uvedomili, aký majú status Rómovia na trhu práce a aby sme búrali predsudky voči Rómom na trhu práce," vysvetlila Barbora Kohútiková z OZ Divé maky.