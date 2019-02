Ceny ropy klesli, americká WTI sa obchodovala tesne nad 52 USD/barel

Od začiatku týždňa padla cena americkej ropy o vyše 5 % a cena severomorskej ropy Brent o vyše 2 %.

Singapur 8. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli. Dôvodom sú obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky, aj keď obmedzenie ťažby zo strany veľkých producentov na čele s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a sankcie USA proti Venezuele poskytli cenám čierneho zlata istú podporu. Americká WTI sa obchodovala na úrovni tesne nad hranicou 52 USD (45,84 eura) za barel.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa ráno o 7.49 SEČ predával po 52,18 USD. To bolo o 46 centov alebo 0,87 % menej než vo štvrtok (7, 2.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas štvrtka stratil 1,37 USD alebo 2,5 % a uzavrel na 52,64 USD za barel, čo bolo najmenej za vyše týždeň. Aprílový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok ráno zlacnel o 48 centov alebo 0,78 % na 61.15 USD za barel, keď vo štvrtok oslabil približne o 1,7 %.



Od začiatku týždňa padla cena americkej ropy o vyše 5 % a cena severomorskej ropy Brent o vyše 2 %. Aktuálne majú negatívny vplyv na finančné trhy, vrátane cien čierneho zlata, obavy, že obchodné spory medzi USA a Čínou zostanú nevyriešené, čo zhorší vyhliadky rastu globálnej ekonomiky.



Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že sa neplánuje stretnúť so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom do 1. marca, čo je termín, ktorý si obe krajiny stanovili na dosiahnutie dohody o obchode. Ak ju neuzavrú, Trump hrozí, že zvýši clá na dovoz z Číny. Ďalšie kolo obchodných rokovaní by sa malo konať na budúci týždeň v Pekingu.