Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa stále drží nad 77 USD za barel

Singapur 11. mája (TASR) - Po raste na 3,5-ročné maximum zaznamenali ceny ropy v piatok mierny pokles. Dôvodom sú očakávania trhov, že predpokladaný pokles dodávok ropy z Iránu v dôsledku sankcií USA by mohli nahradiť iné zdroje. Cena ropy Brent sa však stále drží dostatočne nad hranicou 77 USD za barel (159 litrov).



Americký prezident Donald Trump začiatkom týždňa oznámil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom uzatvorenej v roku 2015 a voči krajine zavedú sankcie. To by znamenalo aj obmedzenie exportu ropy z Iránu, ktorý sa na celosvetových dodávkach podieľa približne 4 %.



Trhy však očakávajú, že aj keď vývoz ropy z Iránu prudko klesne, dodávky by mohli vykompenzovať iné štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Domnievajú sa, že najmä Irak a Kuvajt sú schopné urýchlene zvýšiť produkciu po tom, čo by iránske dodávky zaznamenali pokles.



Mimo OPEC sa ďalšie zvýšenie dá očakávať od USA. Americká produkcia vzrástla minulý týždeň na nový rekord, keď dosiahla 10,7 milióna barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom klesla do 7.30 h SELČ o 10 centov na 77,37 USD (65,14 eura) za barel. Počas predchádzajúceho dňa sa cena Brentu dostala na nové 3,5-ročné maximum, keď zaznamenala 78 USD/barel. To bola najvyššia hodnota od novembra 2014.



Mierne klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni. Dosiahla 71,33 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 3 centy. Stále sa však drží blízko maxima z novembra 2014, ktoré predstavuje hodnota 71,89 USD/barel.