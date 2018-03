Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje pod 65 USD/barel

Na jednej strane ich podporuje vysoký dopyt, na strane druhej na ne negatívne vplýva pokračujúci rast produkcie v Spojených štátoch.

Singapur 15. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, rast bol však iba mierny, keďže na vývoj cien naďalej pôsobia protichodné vplyvy. Na jednej strane ich podporuje vysoký dopyt, na strane druhej na ne negatívne vplýva pokračujúci rast produkcie v Spojených štátoch. Ten zároveň znižuje vplyv programu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o obmedzovaní ťažby.



Ceny ropy podporili informácie OPEC zo stredy (14.3.), že spotreba ropy by v tomto roku mala vzrásť o 1,62 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Opačným smerom však na ne zapôsobili správy z USA o vývoji ropnej produkcie.



Podľa najnovších informácií produkcia ropy v USA vzrástla minulý týždeň na nový rekord 10,38 milióna barelov denne. Oproti polovici roka 2016 to znamená rast o vyše 23 %. Navyše, zásoby ropy sa zvýšili o 5 miliónov barelov, teda omnoho výraznejšie, než sa očakávalo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.53 h SEČ 64,91 USD (52,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o dva centy. Mierny rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom. Dosiahla 61,06 USD za barel, čo predstavuje rast o 10 centov.