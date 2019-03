Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 66 USD/barel

Výraznejšiemu rastu cien však zabránili informácie o raste ropných zásob a rekordnej produkcii ropy v USA.

Singapur 7. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne vzrástli, pod čo sa podľa trhov čiastočne podpísali pokračujúce sankcie USA voči Venezuele a Iránu a čiastočne znižovanie ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Výraznejšiemu rastu cien však zabránili informácie o raste ropných zásob a rekordnej produkcii ropy v USA.



"Domnievame sa, že stratégiou OPEC je vybalansovať trh čo najskôr, aby krajiny mohli program redukcie v júni ukončiť a v 2. polroku zvyšovať ťažbu podľa vzoru producentov ťažiacich z bridlicových ložísk," uviedli analytici banky Goldman Sachs. Čiastočný vplyv na trhy majú aj sankcie Washingtonu voči Venezuele a Iránu, dodali zdroje z ropných trhov.



Aj napriek tomu je však ropy na trhu dostatok, keďže USA pokračujú v rekordnej produkcii. Tá dosahuje 12,1 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Navyše, zásoby ropy v USA sa podľa amerického ministerstva energetiky zvýšili za minulý týždeň o 7,1 milióna barelov. To je výraznejší rast, než očakávali analytici.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom dosiahla do 7.36 h SEČ 66,19 USD (58,55 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 20 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 56,30 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 8 centov.