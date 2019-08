Ceny ropy prudko klesnú, ak Čína začne nakupovať iránsku ropu

Čínske ministerstvo obchodu pohrozilo minulý týždeň, že prijme odvetné opatrenia po tom, čo americký prezident Donald Trump ohlásil ďalšie clá na čínske tovary.

New York 5. augusta (TASR) - Ceny ropy môžu padnúť až o 30 USD (26,83 eura) za barel (159 litrov), ak sa Čína v rámci odvety za americké clá rozhodne nakupovať iránsku ropu, uviedla Bank of America Merrill Lynch.



"Aj keď ponechávame svoju prognózu pre budúci rok na 60 USD za barel ropy Brent, priznávame, že prípadné čínske rozhodnutie obnoviť nákupy iránskej ropy, môžu spôsobiť nekontrolovaný pád cien ropy," uviedla v piatok (2. 8.) vo svojej analýze BofA Merrill Lynch. Banka varovala, že pri tomto scenári môžu ceny čierneho zlata klesnúť o 20 USD až 30 USD za barel.



Čínske ministerstvo obchodu pohrozilo minulý týždeň, že prijme odvetné opatrenia po tom, čo americký prezident Donald Trump ohlásil ďalšie clá na čínske tovary. Analytici varovali, že volatilita na trhu s ropou sa ešte zvýši.



Rozhodnutie Pekingu nakupovať iránsku ropu by podľa správy BofA Merrill Lynch "podkopalo zahraničnú politiku USA a utlmilo negatívne vplyvy, ktoré má na čínsku ekonomiku zvyšovanie ciel zo strany USA".



Ceny ropy pokračovali v pondelok v poklese. Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 19.06 h SELČ predával so stratou 1,28 % po 54,95 USD za barel. Ešte výraznejšie zlacnela severomorská ropa Brent s októbrovým kontraktom, ktorá padla o 2,97 % na 60,05 USD za barel.



(1 EUR = 1,1182 USD)