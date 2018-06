Ceny ropy sa takmer nemenia

Obchodovanie na trhoch dnes ovplyvnila na jednej strane schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.

New York 12. júna (TASR) - Ceny ropy sa v utorok príliš nemenia a zatiaľ čo americká WTI mierne zdražela, cena ropnej zmesi Brent takmer stagnuje.



Obchodovanie na trhoch dnes ovplyvnila na jednej strane schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure. A na strane druhej signály od Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že sa zrejme nebude ponáhľať s uvoľnením ťažobných limitov a zvýšením produkcie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v utorok o 18.40 h SELČ predával po 66,49 USD (56,41 eura). To je o 39 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 3 centy na 76,43 USD za barel.